Conclusione corso di formazione per lavoratori domestici promosso dalla Fisascat Cisl di Reggio Calabria città metropolitana

Si è concluso sabato 28 settembre nella sede della Cisl di Stilo, alla presenza della Confederazione territoriale, rappresentata dal Segretario Generale Romolo Piscioneri, con la consegna dell’attestato di partecipazione, il primo corso di formazione per lavoratori domestici promosso dalla Fisascat Cisl di Reggio Calabria Città Metropolitana.

La formazione finanziata dall’Ente Bilaterale per gli assistenti familiari (Colf, Badanti e Baby-sitter), per il tramite della Federazione Nazionale è stata erogata dalle strutture territoriali Fisascat.

La cerimonia di chiusura, con la consegna dell’attestato di frequenza, è stata la conclusione di un percorso formativo che ha previsto un modulo di 40 ore per colf generico polifunzionale e di ulteriori 24 ore per il corso di specializzazione per badante e baby-sitter.

La Fisascat Cisl di Reggio Calabria Città Metropolitana, guidata dalla Segretaria Generale Anna Rosa Marrapodi, in collaborazione con Ebin colf, si è adoperata affinché le nuove figure lavorative acquisissero abilità, conoscenze e competenze secondo quanto previsto dalle normative vigenti, con l’obiettivo di mettere al centro la persona e la sua dignità.

Pubblicizzare il corso e trovare figure interessate ad accedere nel mondo del lavoro domestico tramite questa formazione interamente gratuita e gestita con lezioni da remoto, affidata a un team di docenti preparati e professionisti esperti in questo settore, ha fatto sì che diventasse un percorso lungimirante poiché servirà a gettare le basi per migliorare la percezione della qualità del servizio erogato dagli assistenti familiari nell’ambito domestico, con l’obiettivo di raggiungere la consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Ripagati dalla soddisfazione dei corsisti e dalle numerose richieste che sono pervenute, la Fisascat Cisl organizzerà a breve un nuovo corso di formazione e, chiunque fosse interessato è invitato ad inoltrare richiesta tramite la mail: fisascat.reggiocalabria@cisl.it.

Gli uffici della Fisascat Cisl di via Mazzini n.7 in Reggio Calabria, sono aperti da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.