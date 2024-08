Arte e letteratura si incontrano a Taurianova, Capitale del Libro 2024. Lunedì 2 settembre, nella Biblioteca Antonio Renda avrà luogo il vernissage della personale dell’artista Rosario Sorrenti, dal titolo “Atmosfere”. La mostra, organizzata e curata dalla Fondazione Cesare Berlingeri Ets nell’ambito del programma Taurianova Capitale del Libro 2024, offrirà al pubblico l’opportunità di esplorare le opere più recenti dell’artista. L’esposizione si sviluppa in un dialogo tra spazio e atmosfera, portando il visitatore in un viaggio esperienziale attraverso le opere che si distinguono per la loro capacità di evocare emozioni profonde e stimolare la riflessione. Nel testo critico che accompagna la mostra, Tiziana Berlingeri descrive così il lavoro di Sorrenti: “Rosario Sorrenti dipinge le sue opere, rigorosamente monocrome, partendo da immagini fotografiche preesistenti, utilizzando una tecnica pittorica raffinata che sfuma l’immagine, sospendendola in un tempo e in una dimensione onirica. […] La sfocatura nelle opere di Sorrenti diventa così non solo una tecnica visiva, ma un’esperienza emotiva che trasmette una sospensione atemporale in un mondo che muta troppo velocemente”. “La letteratura e l’arte visiva – afferma Maria Fedele, assessore alla Cultura di Taurianova e direttore artistico di Tcil – condividono l’obiettivo comune di raccontare storie, esplorare le emozioni più intime e provocare riflessioni profonde. Inserire eventi dedicati all’arte nel nostro programma significa dare voce a nuove forme di narrazione, arricchendo la proposta culturale della nostra città. La capacità di Sorrenti di evocare emozioni profonde attraverso le sue opere rispecchia il nostro impegno a creare spazi in cui le arti possano incontrarsi e interagire, offrendo ai visitatori un’esperienza culturale a 360 gradi”. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 9 ottobre. L’ingresso è gratuito. Rosario Sorrenti nasce a Taurianova il 16 maggio 1995. Dopo gli studi classici al liceo ‘V. Gerace’ di Cittanova si trasferisce a Firenze. Qui frequenta l’Accademia di Belle Arti, laureandosi in Pittura e Metodologia della Pittura. Partecipa a numerose mostre collettive. Nel 2021 torna in Calabria, a Cittanova, dove vive e lavora. Comincia a lavorare anche come assistente di Cesare Berlingeri e per la sua Fondazione collaborando alla realizzazione dei laboratori per bambini.