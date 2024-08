La Varia di Palmi in diretta nazionale grazie a Video Calabria

La Varia di Palmi quest’anno avrà un palcoscenico nazionale. Grazie all’accordo tra l’emittente televisiva Video Calabria guidata dall’editore Salvatore Gaetano, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio e la fondazione Varia di Palmi presieduta da Daniele La Face, l’antica manifestazione religiosa riconosciuta quale Patrimonio Unesco sarà trasmessa in diretta sulle maggiori televisioni d’Italia, in una imponente produzione che vedrà schierati mezzi tecnici di ultimissima generazione. “Domenica 25 agosto, – spiega una nota dell’emittente – a partire dalle ore 17:45, Domenico Milani racconterà la tradizionale “Scasata” della Varia in esclusiva per Video Calabria, un grande sforzo editoriale per l’emittente calabrese, mossa dalla convinzione che una manifestazione di tale portata meriti la visibilità nazionale, e pertanto determinata ammettere in campo risorse e contatti. Cosi’, telecamere strategicamente piazzate e droni faranno vivere anche a chi non si trova sul posto questa indimenticabile esperienza in cui fede, tradizione, storia e cultura s’intrecciano a dare vita a una manifestazione unica nel suo genere, una delle più antiche e suggestive d’Italia.Un evento che il sindaco Ranuccio, l’assessore comunale ai Grandi Eventi Giuseppe Magazzu’ hanno voluto promuovere anche fuori dai confini regionali, consapevoli del suo valore assoluto. Del resto, è da alcuni secoli che la città di Palmilega il suo nome a questa suggestiva celebrazione dell’Assunzione della Madonna, ormai riconosciuta anche dall’Unesco come patrimonio dell’Umanità. E oggi, grazie all’intraprendenza dell’editore di Video Calabria e agli ottimirapporti che la prima tv calabrese ha intessuto a livello nazionale nella sua lunga storia, la Varia di Palmi – si legge infine – potrà approdare sui principali canali di tutta Italia ed essere ammirata da un pubblico vastissimo”.