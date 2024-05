Reggio Calabria: 15enne accoltellato durante una lite al Liceo Leonardo Da Vinci

Lite con accoltellamento tra due studenti quindicenni a Reggio Calabria. E’ accaduto a Reggio Calabria all’interno del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini. Stando a una prima ricostruzione i protagonisti sono due quindicenni che hanno avuto un alterco per futili motivi. A un certo punto uno di loro ha estratto un coltellino e ha colpito al dorso il coetaneo. Il ferito è stato accompagnato in ospedale dal padre subito avvertito dalla scuola. Non è in pericolo di vita. L’altro 15enne è stato denunciato alla Procura dei minori.