A Siderno arriva “La Corsa di Miguel” contro ogni forma di discriminazione

“La Corsa di Miguel” nasce nel 2009 per ricordare, grazie ad una corsa solidale, Miguel, un giovane Argentino, che nella notte tra l’8 e il 9 gennaio 1978 a Buenos Aires, venne prelevato da casa sua da uno squadrone paramilitare senza farvi più ritorno. Miguel era un appassionato di maratone ed in suo onore nacque, per volere del giornalista della Gazzetta dello sport, Valerio Piccioni “la Corsa di Miguel”, che si svolge a Buenos Aires, a Bariloche (Argentina), a Barcellona in Spagna, negli Stati Uniti ed in Italia a Roma con un vasto partenariato ed organizzata dal CLUB Atletico Centrale.

Dopo il grande successo della gara romana, giunta alla 25ª edizione tenutasi presso lo Stadio Olimpico lo scorso 21 gennaio, “La Corsa di Miguel” si sposta nella Locride, per il secondo appuntamento, “Il mille di Miguel”, dedicato allo sport con la partecipazione delle istituzioni locali della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Siderno.

L’avvenimento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni e dall’Assessore alla Cultura e alla pubblica istruzione Francesca Lopresti, segue la manifestazione tenutasi nella cittadina lo scorso 30 Gennaio, sarà dedicato ai valori inclusivi dello sport contro ogni forma di discriminazione, di violenza di genere e di razzismo, e si terrà il prossimo 12 Marzo sul Lungomare di Siderno lato SUD dalle ore 08:30 alle 12:30.

Si chiede con la presente di voler partecipare come agenzia di stampa e agente di informazione alla manifestazione e darne notizia sui canali di diffusione su cui opera.

Protagonisti della mattinata saranno gli studenti con le loro performance sportive così attivamente chiamati a conoscere la storia di Miguel e della corsa a lui dedicata.

Si segnala tra gli altri la partecipazione di Enza Beltrone giornalista e presidente AliaNova, di Antonello Scagliola, Presidente del Comitato Paraolimpico Calabria, di Valerio Piccioni dell’USSI e Gazzetta dello Sport, del Presidente del CONI Maurizio Basilio Condipodero, del Professore Fausto Certomà dell’Associazione Fitwalking, degli esperti cronometristi del CLUB Atletico Centrale, nonché di molte Associazioni Sportive del territorio.