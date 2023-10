“Gifted”, al Liceo “Volta” di Reggio Calabria il corso di formazione su “intelligenza fraintesa e alto potenziale cognitivo”

Curiosi, intelligenti ma anche sensibili e capaci di cogliere ogni sfumatura del vissuto che li circonda: sono alcune delle caratteristiche dei ragazzi GIFTED, studenti che presentano una plusdotazione cognitiva, da attenzionare, in ambito educativo, alla stregua di quelli che, invece, presentano fragilità intellettiva o emotiva.

Sarà il tema del corso di formazione “GIFTED – NON SOLO QUESTIONE DI GENI!” che avrà luogo oggi 13 Ottobre, alle ore 14.30, presso l’Aula Socrates del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Associazione APICI’.

Aprirà i lavori il Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, introdurrà il tema il Presidente dell’associazione, Avv. Ida Arcadu. Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Sara Peruselli e del Dott. Fabio Pirrotta, membri del comitato scientifico Apicì-Aps, che presenteranno le loro relazioni inerenti la tematica «L’intelligenza fraintesa e l’Alto Potenziale Cognitivo».

La parola gifted significa letteralmente ‘dotati’: i ragazzi gifted presentano capacità innate, non frutto dell’educazione o della stimolazione da parte dei genitori anche se il giusto contesto potrà aiutarli permettendo loro di non vivere quella dimensione come una diversità. Un bambino plusdotato si trova inevitabilmente a vivere una situazione di differenziazione rispetto ai compagni di classe e, in generale, ai coetanei. Per questo motivo, risulta importante sostenere al meglio le sue necessità e al tempo stesso non trascurare le sue abilità e le sue potenzialità.

Il corso è aperto non solo a docenti e genitori del Liceo Scientifico Volta, scuola che, per identità e tradizione, non ha mai separato l’intelligenza cognitiva da quella emotiva nel percorso scolastico dei propri studenti, ma anche a tutti coloro che vorranno conoscere meglio questo nuovo e sorprendente stile di apprendimento.