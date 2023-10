Reggio, il CIS: al via un ciclo di incontri sull’arte italiana

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove, a partire dall’autunno 2023, un ciclo di incontri sull’Arte Italiana dei secoli XV-XVII tenuto da Francesca Paolino, già Professore Associato di Storia dell’Architettura presso l’Università “Mediterranea di Reggio Calabria. Il tema generale concerne i grandi protagonisti: da Brunelleschi e Alberti “inventori” del Rinascimento, a Piero della Francesca, grande protagonista della pittura centro-italiana della seconda metà del Quattrocento; da Michelangelo, dominatore assoluto del XVI secolo, alla storia della nuova Basilica di San Pietro, fino ai protagonisti dell’età barocca (Bernini, Borromini, …).

Queste trattazioni – che facilmente comprenderanno tematiche più ampie – intendono essere propedeutiche per tracciare, nel prosieguo, la storia delle arti in Calabria nello stesso arco cronologico e fino alla storia socio-economica e artistica condivisa dalle due città dello Stretto (Reggio e Messina) ma nella quale la città siciliana ha avuto un ruolo assolutamente preminente. Ma i riverberi di una temperie davvero straordinaria si sono avuti in tutto il territorio reggino, in molti centri della Calabria e in parte sono sopravvissuti alle catastrofi sismiche (1783 e 1908).

Il primo incontro avverrà il giorno 13 ottobre 2023 presso la sala del Museo Archeologico di Reggio Calabria (ore 17) ed avrà per tema: Il primo Rinascimento in architettura: Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti.