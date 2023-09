Reggio Calabria, incendiata nella notte l’auto utilizzata da Angela Marcianò. Saccomanno (Lega): “Vero e proprio attentato alla consigliera”

Nella notte è stata incendiata l’auto di Angela Marcianò, consigliere comunale in prima linea nell’opposizione all’Amministrazione di Palazzo San Giorgio. E’ la seconda volta che Angela Marcianò subisce un attentato incendiario: era già successo nel 2016, quando era Assessore comunale ai Lavori Pubblici. Oggi questo gesto feroce arriva proprio alla vigilia della riunione delle commissioni riunite bilancio e lavori pubblici in programma domani, dopo tre rinvii, sui subappalti di Castore dove Angela Marcianò ha da tempo evidenziato gravi incongruenze.

<<Gravissimo episodio criminale a Reggio Calabria: incendiata l’auto utilizzata da Angela Marcianò. Come sempre mani ignote e vigliacche cercano di condizionare la libera attività politica di chi non si è mai allineato ai diktat delle lobby di potere. La Lega non può che condannare decisamente tali vili azioni che non devono far paura, ma devono rafforzare in tutti quello spirito di vera libertà che la Calabria merita. Angela sta, nel suo percorso di cittadino, professionale e di consigliere al Comune di Reggio Calabria, portando avanti una battaglia di bonifica e in questi giorni avrebbe dovuto relazionare su argomenti spinosi che avrebbero messo in evidenza una serie di condotte, certamente, non edificanti. La Lega, pertanto, non solo condanna fortemente questo triste accadimento che fa cadere ulteriormente nel degrado la Città di Reggio Calabria, ma chiede alle Forze dell’Ordine indagini celeri per scoprire gli autori del vile gesto ed a tutte le forze politiche di sostenere frontalmente ed incondizionatamente l’azione coraggiosa della consigliera Angela Marcianò. Il movimento sarà sempre accanto ad Angela ed a tutte le persone che vogliono difendere la propria dignità e quella della propria terra, lacerata da intrecci tra certa politica e criminalità organizzata, che stanno minando la democrazia di un territorio e la possibilità di libero e concreto sviluppo >>.

Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno