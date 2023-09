Festicini (Istituto Nazionale Azzurro): “Condanno fortemente il vile gesto contro Angela Marcianò”

In seguito all’incendio doloso subito dalla macchina della Prof.ssa Angela Marcianò, Consigliere del Comune di Reggio Calabria, il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, Lorenzo Festicini si è espresso fermamente per condannare questo vile gesto intimidatorio.

La Prof.ssa Angela Marcianò è stata oggetto di un attacco intollerabile, che ha causato danni materiali e ha messo in pericolo la sua incolumità. L’incendio della sua macchina rappresenta un tentativo di intimidazione verso una figura autorevole che si è sempre impegnata per il bene della comunità.

In risposta a questo atto vile, il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro ha voluto manifestare la massima vicinanza alla Prof.ssa Angela Marcianò. In una dichiarazione rilasciata oggi, ha affermato: “Condanno fermamente questo gesto intimidatorio nei confronti della Prof.ssa Angela Marcianò. Come presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, mi schiero al suo fianco e la sostengo incondizionatamente. Atti del genere non devono essere tollerati in una società civile.

Continua Festicini “La Prof.ssa Angela Marcianò è una figura rispettata e ammirata nella comunità di Reggio Calabria per il suo impegno nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la promozione di iniziative culturali. Questo attacco non fermerà la sua determinazione nel perseguire gli obiettivi che si è prefissata per il bene della città.”

L’incendio della macchina della Prof.ssa Angela Marcianò richiama l’attenzione sulla necessità di combattere la violenza e l’intimidazione nei confronti di coloro che dedicano il loro impegno al servizio della collettività. È fondamentale che le istituzioni e la società nel suo complesso si uniscano per condannare questi atti e lavorare insieme per garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti.

In conclusione, il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, esprime la massima solidarietà e sostegno alla Prof.ssa Angela Marcianò.