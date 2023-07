Reggio, rinviato l’incontro “Lo Yoga e la conoscenza di se stessi”

L’incontro sul tema “Lo Yoga e la conoscenza di se stessi : una antica cura per il corpo e la mente” promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con la Biblioteca Pietro De Nava, di cui al bando del Comune di Reggio Calabria relativo all’Estate Reggina 2023, organizzata dal Comune di Reggio Calabria, che si doveva tenere giovedì 27 luglio alle ore 18,00 presso la Villetta De Nava della stessa Biblioteca, causa un guasto all’impianto di condizionamento della Villetta de Nava che rende inagibili i locali per il caldo eccessivo, si terrà invece il giorno successivo VENERDÌ 28 LUGLIO ALLE ORE 19,00 PRESSO LO SPAZIO OPEN DI VIA FILIPPINI.