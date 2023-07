Ginobili a Reggio Calabria, Castorina: “Tributo importante alla città. Non si tralasci però attenzione su impiantistica sportiva”

“La consegna della la massima onorificenza cittadina nella sala del Consiglio Comunale di Reggio Calabria ad uno dei più grandi giocatori della storia del Basket , Manu Ginobili , per come voluto nel 2006 da Giuseppe Scopelliti è un tributo importante che viene riconosciuto alla nostra città ed allo stesso tempo un riconoscimento a chi come Gaetano Gebbia in primis ma anche Massimo Bianchi e Pasquale Iracà negli anni hanno formato giovani cestisti ed offerto lezioni di basket a chiunque si è rapportato con il nostro territorio”.

Queste le dichiarazioni di Antonino Castorina, consigliere comunale di Reggio Calabria e componente della Commissione Immigrazione e Politiche per l’integrazione di Anci.

“Oggi tuttavia come istituzioni che governano questa città non ci possiamo fermare a celebrare quello che è stato ma ad intervenire su quello che potrà essere”, dichiara Castorina.

“Ho depositato un nuovo regolamento sull’impiantistica sportiva che è in discussione ed è necessario prosegue il Consigliere Comunale di Reggio Calabria intervenire in modo organico su tutta l’impiantistica sportiva e sulla creazione di play-ground e luoghi di socialità dove si possa vivere di sport e rilanciare il Basket a Reggio Calabria.

Da un lato i fondi del PNRR , dall’altro le importanti fonti di finanziamento che si potranno aprire con il nuovo bilancio ci devono imporre interventi strutturali nell’impiantistica sportiva ed immaginare al contempo l’abbattimento delle tariffe.