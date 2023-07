Reggio, il 6 luglio arriva Carlo Calenda: il leader di Azione all’incontro “Calabria, sul serio”

“La visita di Carlo Calenda a Reggio Calabria costituisce un ulteriore segnale di attenzione da parte di Azione al nostro territorio. Un fatto per nulla secondario, che dimostra che la scala di priorità del partito, a livello nazionale, riguarda da vicino i territori del Mezzogiorno ed in particolare una città come Reggio Calabria che costituisce un punto di riferimento assolutamente centrale sullo scacchiere nazionale”. Così in una nota il dirigente di Azione Calabria, sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace.

Il leader nazionale di Azione Carlo Calenda sarà a Reggio Calabria giovedì 6 luglio alle ore 18.30, presso la sala conferenze de L’Accademia Gourmet (Palazzo Mottareale di Largo Colombo) per un incontro dal titolo “Calabria, sul serio” al quale prenderà parte lo stesso Carmelo Versace insieme al Senatore Marco Lombardo.

“Accoglieremo la visita di Calenda – ha affermato Versace – cogliendo l’occasione per rappresentargli le necessità e le aspettative più stringenti del nostro territorio. Ora più che mai abbiamo la necessità di reclamare l’attenzione delle massime istituzioni nazionali, condividendo il percorso di sviluppo che ci riguarda, nell’ottica delle opportunità che questa particolare fase storica offre anche al nostro territorio”.