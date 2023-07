A Roccella sbarco di altri 96 immigrati, Di Matteo (Exit): “Il governo Meloni ha fallito”

“L’ennesimo sbarco di altri 96 immigrati avvenuto all’alba a Roccella Jonica, testimonia il fallimento del governo rispetto a questo fenomeno che al posto di subire un arresto ci esploderà in faccia prossimamente in tutta la sua drammaticità. In Europa il gruppo di Visegrad ha detto no all’accordo sui migranti. Orban e Morawiecki hanno dato il classico due di picche alla Meloni facendola tornare a mani vuote in Italia. Gli sbarchi sono in costante aumento e sulle nostre coste calabresi nella sola, tanto per citare una, Roccella, sono ben 26 gli sbarchi dall’inizio dell’anno per un totale di oltre 3500 arrivi. Il governo di centro-destra ha oramai disatteso le promesse fatte durante la campagna elettorale e la Meloni rappresenta l’ultimo bluff di chi entra incendiario e ne esce pompiere. Per fermare oltre che il flusso continuo di questa gente disperata ,anche un intero fenomeno che di cui si conosce l’inizio ma non la fine, occorre che l’Europa insieme a Stati Uniti ed ora anche la Cina, finiscano di dissanguare le terre africane. Bisogna aiutare questi popoli a riappropriarsi delle loro ricchezze naturali e seguirli nel cammino di costruire per loro una nuova vita nella loro terra. Mai nessun accordo a livello europeo sarà risolutivo se la stessa Europa non si farà garante ed esecutore di tale politica di protettorato nelle terre africane”.

Lo afferma in una nota Paolo Di Matteo, coordinatore regionale Exit Calabria.