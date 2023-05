Il sindaco di Siderno interviene su dichiarazioni responsabile ufficio tecnico: “La comunità sidernese è valida, onesta e laboriosa”

“In relazione a quanto avrebbe esternato qualche giorno fa il Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, in un post su facebook, non posso fare a meno, come sidernese prima ancora che come rappresentante della comunità che è stata l’oggetto del post, prendere le distanze da quanto è stato detto.

Quella sidernese è veramente, e senza retorica, una delle comunità più valide, oneste e laboriose di questo territorio.

Quasi nulla accade per caso, e se Siderno è la cittadina più grande, economicamente più viva e turisticamente più attrattiva, ciò lo si deve soprattutto allo spirito, alla vivacità intellettuale ed alle capacità imprenditoriali dei suoi abitanti.

Capacità intellettuali, è bene ricordarlo, che hanno espresso delle vere e proprie eccellenze nei più svariati campi, da quello dell’arte, a quello della medicina, del giornalismo, ma che, più semplicemente, si riflettono anche nella leggerezza di chi, consapevole del proprio valore, sa anche non prendersi troppo sul serio, facendo dell’umorismo e dell’autoironia il proprio segno distintivo.

I social, molto prima che il Responsabile comunale decidesse di fare un cattivo uso del suo diritto di manifestare il proprio pensiero, erano già pieni di “gruppi”, creati da sidernesi doc che, scherzosamente ed in modo volutamente identitario, si autodefiniscono “Vavalaci”.

Sul piano strettamente giuridico amministrativo, infine, come sindaco e come titolare della delega al personale, ritengo doveroso informare i cittadini che c’è già stata l’interlocuzione con la nostra Segretario Comunale affinché si avvii l’iter per un procedimento disciplinare, a norma di legge e di Statuto”.

Lo afferma in una nota il sindaco Mariateresa Fragomeni.