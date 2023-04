Reggio, il Liceo Artistico “Preti-Frangipane” incontra l’Avis

Giorno 14 Aprile un gruppo di studenti del Liceo Artistico “Preti – Frangipane” di Reggio Calabria, presieduto dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Catena Giovanna Moschella, si è recato presso la sede dell’Avis di Reggio Calabria.

Da molti anni il prestigioso Istituto cittadino sensibilizza i propri studenti verso la donazione come gesto importante non solo come dovere civico, ma anche come momento concreto di solidarietà.

Gli studenti Chindemi Bruno, Cormaci Maria, Cosmano Chiara, Polimeno Demetrio (classe V A), Azzarà Fabio, Ripepi Rosa, Stelitano Antonio (classe V C), Avena Samuele e Scagliola Davide (Classe VF) accompagnati dal docente Lo Giudice Giuseppe sono stati accolti dai responsabili e dallo staff dell’Avis con grande cortesia e si sono approcciati con entusiasmo alla donazione con la consapevolezza di aiutare gli altri e un po’ anche sè stessi. Alcuni di loro erano già donatori, mentre altri lo sono diventati impegnandosi quindi, per il futuro, a dare il loro piccolo, ma importante contributo per aiutare il prossimo consapevoli che dare una parte della propria energia vitale a qualcuno che ne ha un reale ed urgente bisogno significa preoccuparsi ed agire per il bene della comunità e per la salvaguardia della vita.z