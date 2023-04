Amministrative 2023, il candidato a sindaco Depino: “Non di soli rifiuti può vivere Gioiosa Ionica”

“Fa piacere leggere che qualche risultato è stato ottenuto per il nostro paese nell’ultimo decennio amministrativo. Però allo stesso tempo viene da chiedersi se Gioiosa Ionica può vivere solo di rifiuti. Il risultato ottenuto e raccontato in modo sensazionalistico, in linea peraltro con i dati nazionali, fa forse comprendere come ci sia una mancanza di programmazione generale. I singoli risultati, apprezzabili per il bene del territorio, vanno quindi raccontati con trasparenza. Leggere che tante cose sono in programmazione fa sorridere i cittadini, che da anni attendono riscontri concreti. Il plauso per il contributo alla raccolta differenziata va in primis ai cittadini, artefici principali di questo risultato”. Queste le parole di Domenico Depino, candidato scelto dalla lista “Costruire Insieme” per portare avanti il progetto che li vedrà presenti alla prossima tornata elettorale.

“Qualcuno vuole parlare dell’importante, forse fondamentale, settore commercio della nostro paese? Qualcuno vuole chiarire come il mercato domenicale sia progressivamente stato abbandonato alle sue sorti? Qualcuno vuole davvero comprendere che il futuro di Gioiosa Ionica passa per il settore commercio e per i tanti professionisti che alacremente ogni giorno si spendono per le loro attività? Qualcuno vuole parlare degli sviluppi del settore turismo, fortemente messo da parte per politiche di accoglienza, che seppure apprezzabili, oggi non lasciano prospettive future? Qualcuno vuole parlare delle lungaggini, anche piu’ di San Siro, nella costruzione dello stadio? Qualcuno vuole parlare dei progetti di lavori pubblici che rimangono dopo dieci anni sempre futuristici? Qualcuno vuole parlaredi torrenti e periferie abbandonati?”.

L’imprenditore gioiosano affonda ancora di più chiedendo e sollecitando “un confronto immediato con il settore imprenditoriale, i professionisti e le associazioni di settore. Già nella prossima settimana cercheremo di incontrare queste realtà. Successivamente lo faremo anche con i cittadini e andremo in periferia ad ascoltare il grido di aiuto che non si ferma”.