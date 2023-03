Trasferito gruppo di migranti arrivati ieri a Reggio Calabria

Sono stati trasferiti in altre regioni una parte dei 584 migranti giunti ieri nel porto di Reggio Calabria a bordo di nave Diciotti della Guardia costiera. Provengono da paesi subsahariani (Camerun, Guinea, Mali, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Senegal) e tra loro ci sono numerosi minori non accompagnati e nuclei familiari. Dopo lo sbarco sono stati ospitati nella struttura di Gallico ed il Salone delle piramidi del Cedir, individuati entrambi dall’Amministrazione comunale. I migranti ospitati nei locali del Cedir sono stati tutti trasferiti. Ieri sono stati effettuati trasferimenti verso Veneto (100), Piemonte (100) e Lombardia (14). Oggi sono partiti due gruppi, per la Lombardia (98) e la Toscana (33).