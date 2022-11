La nave Rise Above della Ong Mission Lifeline, a quanto si apprende, si starebbe dirigendo verso il porto di Reggio Calabria. A bordo 89 migranti.

A quanto si apprende tutti gli 89 migranti a bordo della nave Rise Above sbarcheranno nel porto di Reggio Calabria. La differenza con quanto accaduto per Humanity 1 e Geo Barents e’ data dal fatto che in questo caso si tratta di un evento Sar.

L’arrivo è previsto per le 3 di questa notte.