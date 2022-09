Reggio, Castorina (PD): “Anas coinvolga Comune nelle scelte, chiusura svincoli a ridosso di Feste Mariane e riapertura scuole è pura follia”

“Nel mentre è stata completata nei tempi previsti la bonifica del sottopassagio pedonale tra l’area della stazione Centrale di Reggio Calabria e l’area del Tempietto grazie alla collaborazione attivata dal Comune di Reggio Calabria con RFI per come previsto all’interno delle attività di bonifica da realizzare di concerto tra i due enti ed è stata ripristinata la viabilità riguardante il sottopasso aeroportuale che collega Ravagnese a Pellaro,Anas nella zona Sud della città chiude una serie di svincoli autostradali senza comunicare e concertare tale scelta con alcuna istituzione presente in città e questo per quanto fattibile non è corretto nella misura in cui queste scelte hanno una incidenza negativa sulla cittadinanza” – queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina – Consigliere Comunale del Pd a Palazzo San Giorgio.

“Chiudere l’accesso al raccordo autostradale di contrada Irto e via via tutti gli altri fino alla stazione di servizio di San Gregorio – afferma Castorina – avrà come risultato che un numero indefinito di di automobilisti dovranno servirsi di appena 2 svincoli autostradali, con tutti i disagi al traffico che possiamo immaginare, soprattutto nelle ore di punta. Disagi , – prosegue il Consigliere del Pd – che si ripercuoterebbero anche sulle tante attività commerciali che sono servite dalla superstrada oltre a creare un problema sulla sicurezza stradale di chi percorre un autostrada congestionata dal traffico.

L’amministrazione Comunale e Metropolitana – conclude Castorina – devono essere coinvolte perchè queste scelte hanno di fatto una ripercussione su tutta la viabilità che su muove da e verso Reggio Calabria ed è necessario trovare soluzioni che siano sostenibili anche a livello temporale visto che i cantieri posizionati dall’Anas coincidono con l’inizio delle feste Mariane e della imminente riapertura delle scuole, pura follia, Reggio merita rispetto”.