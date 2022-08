Tommasetti (Dip.Università Lega): “Solidarietà al Rettore Zimbalatti”

“Esprimo profonda solidarietà al Rettore eletto dell’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, per il vile atto intimidatorio subito stamani, che va condannato immediatamente e senza alcun indugio”. Così il prof. Aurelio Tommasetti, Responsabile Nazionale del Dipartimento Università della Lega, sull’incendio doloso dell’automobile del Rettore.

“Quello subito dal collega, da sempre impegnato per lo sviluppo del suo ateneo e territorio, è un atto vergognoso. In realtà complesse come quelle del Mezzogiorno, l’Università rappresenta anche un presidio di legalità che non può essere in nessun caso violato.

Un attacco frontale alla massima istituzione di un ateneo, già scosso per i recenti fatti di cronaca che hanno colpito la governance universitaria, è un oltraggio a tutta la sua comunità. Per questo motivo esprimo la mia vicinanza a studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell’Università di Reggio, auspicando che si faccia quanto prima luce e giustizia su questa vicenda”.