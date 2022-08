Telefono Amico Reggio Calabria indice corso per i nuovi volontari: iscrizioni fino al 30 settembre

Telefono Amico di Reggio Calabria dà il via a una campagna per il coinvolgimento di nuovi volontari interessati a unirsi al gruppo dei volontari già attivi da oltre trent’anni in città, contribuendo così a tenere in vita questo importante servizio di ascolto e dialogo telefonico.

Il Telefono Amico, infatti, è una forma particolare di aiuto immateriale che si rivolge a quanti, soprattutto nei momenti di crisi o di solitudine, cercano un canale di comunicazione semplice, autentico e immediato, con una persona attenta e disponibile ad accogliere con attenzione e rispetto, nel pieno anonimato e senza alcun giudizio, i pensieri, le emozioni, i vissuti dell’altro nel momento stesso in cui sorgono.

Telefono Amico di Reggio Calabria fa parte della rete nazionale Cevita – Centri in Rete e garantisce la continuità del servizio di ascolto h24.

Per diventare volontarie e volontari di Telefono Amico è necessario partecipare a un apposito corso di formazione.

Il corso è gratuito, inizierà nel mese di ottobre 2022, si articolerà in circa dieci incontri di due ore ciascuno con cadenza settimanale. Esso è finalizzato a fornire agli aspiranti volontari l’opportunità di conoscere i principi di base e l’approccio del servizio, a esplorarne e sperimentarne le criticità e le potenzialità e ad acquisire le competenze essenziali per instaurare e gestire una relazione di aiuto efficace.

Per iscriversi c’è tempo fino al 30 settembre 2022: basta inviare una e-mail all’indirizzo telefonoamicoreggiocalabria@gmail.com oppure telefonare o scrivere un messaggio al numero +39 3473129134.