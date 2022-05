A luglio il ministro dell’Economia, Franco, sarà in Calabria. Occhiuto: “Lo porterò a Gioia Tauro”

“Il ministro Franco mi ha detto che vuole venire in Calabria e sara’ qui per due giorni, intorno alla meta’ di luglio. Concorderemo la data nei prossimi giorni, ma mi ha gia’ detto che verra’. Lo portero’ direttamente a Gioia Tauro perche’ abbiamo convenuto con lui che rappresenta un’infrastruttura strategica non solo per la Calabria ma per tutto il Paese. E perche’ puo’ fare della Calabria l’hub dell’Europa sul Mediterraneo”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che ha avuto un incontro stamani, a Roma, con il ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco.