Proficuo incontro tra l’avvocato reggino Aloi e Monsignor Edgar Peña

Proficuo e interessante incontro avvenuto domenica scorsa nella Diocesi di Aversa tra il Gran Maestro della “Pietà del Pellicano”, l’avvocato reggino Antonino Aloi e S.E. Monsignor Edgar Peña Parra Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. Dopo la Celebrazione Eucaristica in onore di SS. Maria dell’Arco alla presenza di Monsignor Spiniello Arcivescovo di Aversa e a numerose autorità e rappresentanze cavalleresche, si è proseguito con un dialogo aperto sulla accoglienza in Vaticano delle Associazioni che si rifanno all’ideale dei Poveri Cavalieri di Cristo e agli insegnamenti di San Bernardo di Chiaravalle dottore della Chiesa. L’alto prelato Vaticano ha espresso parole di elogio per le opere di Carità che la “Pietà del Pellicano” svolge in tutta Italia e in Reggio Calabria e ha invitato l’avvocato Aloi ad un incontro presso la Segreteria della Santa Sede per approfondire i temi dell’assistenza ai bisognosi e della laicità nel mondo Cattolico .

L’avvocato Aloi ha consegnato una lettera di intenti e ha confermato l’impegno quotidiano per i poveri ed i piccoli secondo l’insegnamento Cristiano.