Sicurezza stradale, si rinnova la sinergia con Automobile Club di Reggio Calabria

Si rinnova la sinergia tra il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana e l’Automobile Club di Reggio Calabria. Questa mattina a Palazzo San Giorgio la visita del Presidente Giuseppe Martorano, accolto dal Sindaco ff Paolo Brunetti, dal Sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace, dall’Assessora alla sicurezza e alla Polizia Municipale Giuggi Palmenta e dal consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella.

Un incontro che è servito anche a richiamare il sostegno che Palazzo San Giorgio e Palazzo Alvaro stanno assicurando nei confronti dell’iniziativa promossa dall’Automobile Club sulla sicurezza alla guida, un’iniziativa diretta a sensibilizzare gli automobilisti ed evitare rischi sulla strada per auto e pedoni e per la riduzione degli incidenti stradali fino all’obiettivo “vittime zero” previsto per il 2050.

Le attività programmate dall’Automobile Club di Reggio Calabria e sostenute attraverso il patrocinio morale del Comune e della Città Metropolitana proseguiranno anche nel prossimo fine settimana. In particolare nella giornata di domenica, a partire dalle ore 10.00, è previsto il raduno delle 500 Abarth che successivamente si ritroveranno alle 12.30 sul Lungomare Falcomatà per l’avvio della sfilata lungo le vie di Reggio Calabria.

Dalle ore 16.30 invece a Piazza Italia sarà allestito uno spazio di fronte a Palazzo San Giorgio dove saranno esposte le auto da gara che parteciperanno, tra le altre gare, anche alla 43° edizione della cronoscalata Santo Stefano – Gambarie, coorganizzata dalla Scuderia Aspromonte che quest’anno festeggia i 70 anni dalla sua fondazione.

Contestualmente, sempre a piazza Italia si terrà la premiazione dei piloti Campioni Automobilismo del 2021, che hanno raggiunto i migliori risultati nelle varie competizioni automobilistiche dello scorso anno.

Tra questi, verrà insignito un riconoscimento alla memoria di Giuseppe Cuzzola, il pilota reggino tragicamente scomparso nello scorso mese di marzo in seguito ad un incidente sul luogo di lavoro.