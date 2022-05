Venerdì incontro a Bianco per parlare di sviluppo sostenibile del territorio metropolitano: obiettivi e proposte

Gli ultimi due anni, ci hanno cambiato profondamente, prima la terribile esperienza del “Covid19”, poi il conflitto in Ucraina, hanno fatto cadere molte nostre certezze. Gli effetti più importanti sono un rallentamento dei processi di globalizzazione, ed un’accelerazione verso l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili ed un sostanziale ritorno alla cura della terra per quanto concerne la coltura dei suoi prodotti. In questo passaggio, noi che ci ritroviamo a vivere in uno spicchio di terra, fortunato per certi versi, desolato per altri, affacciato sul mar Jonio.

Da qui parte l’Agorà democratica organizzata dal circolo del PD di Bianco, “Sviluppo sostenibile del territorio metropolitano: obiettivi e proposte”. L’incontro sarà moderato da Rosario Condarcuri direttore editoriale del periodico “Riviera”, e sarà introdotto da Giusy Falzea, segretaria del circolo PD di Bianco. Un tema non facile, ma che si cercherà di affrontare partendo dalle relazioni di Salvatore Orlando, esperto di politiche di coesione e sviluppo locale e Francesco Forestieri, funzionario della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Seguiranno gli interventi di Tania Bruzzese, Presidente dell’assemblea Provinciale PD di Reggio Calabria, Domenico Mantegna, Consigliere Metropolitano delegato alle Attività Produttive e ai Lavori Pubblici, Giuseppe Falcomatà della Direzione Nazionale PD e Sebi Romeo della Direzione Nazionale PD. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Regionale del PD, Nicola Irto.

Le idee possibili di sviluppo economico per questa area del territorio metropolitano possono essere molte, noi aspettiamo anche la vostra.