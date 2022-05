Pnrr, dal Comune di Melito Porto Salvo tre progetti sulle politiche sociali

Il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Melito di Porto Salvo, capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.4, in sinergia con gli altri Sindaci dell’Ambito, hanno presentato tre diversi progetti diretti a creare nuovi servizi e infrastrutture sociali e a potenziare quelli esistenti, con lo scopo di promuovere soluzioni ai problemi di disagio e fragilità sociale e favorire l’aumento del numero di destinatari nonché la qualità dell’offerta ai cittadini dell’Ambito territoriale.

In particolare si è partecipato al bando P.N.R.R. di cui all’Avviso 1/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Missione 5 “Inclusione e Coesione”, sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, di cui agli Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), per un importo complessivo di € 1.256.500,00.

Nello specifico, grazie all’attività svolta dall’Ufficio Politiche sociali del comune capofila, l’ATS è stato ammesso a finanziamento per il progetto presentato per la linea d’investimento 1.1.1. – “Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità della famiglia e dei bambini” per un importo di € 211.500,00.

Si avrà così la concreta possibilità di realizzare un Centro per famiglie, con attività di sostegno alle capacità genitoriali e alla prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini.

L’obiettivo fortemente voluto dall’Amministrazione è quello di rafforzare i servizi di assistenza sociale per sostenere la capacità genitoriale, i minori e le famiglie che vivono in condizione di fragilità e vulnerabilità, al fine di ridurre o evitare il rischio di allontanamento dei bambini e adolescenti dal proprio nucleo familiare.

Oltre a questo finanziamento, l’Ambito è risultato altresì idoneo, ma al momento non ammesso a finanziamento, sia per la progettualità di cui alla linea d’investimento 1.1.2 “Autonomia degli anziani non autosufficienti” per euro 715.000, che prevede importanti investimenti infrastrutturali, per consentire agli anziani di mantenere una vita autonoma e indipendente, con la garanzia di servizi accessori, in particolare, legati alla domiciliarità, che assicurino la continuità dell’assistenza, secondo un modello di presa in carico sociosanitaria; sia per la progettualità di cui alla linea d’investimento 1.1.3 “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione” per euro 330.000, che ha come obiettivo primario la costituzione di équipe professionali, con iniziative di formazione specifica, per migliorare la diffusione dei servizi sociali su tutto il territorio e favorire la deistituzionalizzazione e il rientro a domicilio dagli ospedali, in virtù della disponibilità di servizi e strutture per l’assistenza domiciliare integrata.