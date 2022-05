Il 14 maggio a Reggio Calabria la presentazione del saggio del politico Francesco Patamia “Un progetto liberale per l’Italia”

Sarà presentato alle 18,30 di domani, sabato 14 maggio , al Meeting Torrione Hotel (via del Torrione, 67) di Reggio Calabria il volume di Francesco Patamia, imprenditore e presidente del Partito degli Europei e dei Liberali, Un progetto liberale per l’Italia – Linee guida per la crescita economia e sociale del Paese , edito da Rubbettino.

Il saggio s’avvale tra l’altro della prestigiosa introduzione del compianto ministro on. Antonio Martino.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti sono previsti interventi dell’ex consigliere regionale Candeloro Imbalzano e dello stesso autore.

Modererà l’incontro il giornalista Mario Meliadò.