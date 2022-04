Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale per il 4 e 5 maggio: i punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si

comunica che il Consiglio Comunale e convocato, in sessione straordinaria, per il giomo

04.05.2022 alle ore 9.00 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgi,o, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

1. INTERPELLANZA RELATTVA AL SERVIZTO DI ACCOGLIENZA PER I SENZA FISSA DIMORn:

2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31.01.2022:

3. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03.03.2022;

4. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL04.O3.2O22:

5. MODIFICA ART.8 DELLO STATUTO COVTUNALE;

6. RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL’ART. T94, C. 1. LETT. E), DEL D. LGS. N.26712000, DELLA LEGITTIMITA’ DEL

DEBITO FUORI BILANCIO, RELATIVO ALLE SPESE PER I “SERVIZI RELATIVI ALLB ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA

DEI MIGRANTI D TRANTE GLI SBARCHI AV\,’ENUTI NELLA CITTA’ DI REGGIO CALABRIA FIN,O A TUTTO

NOVEMBRE 2O2I”;

1. MOZIONE “PROPOSTA DI NOÙIINA DI TJN CONTROLLORE PER IL ÙIONTTORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEGLI

ATTT DEL CONSIGLIO;

8. MOZIONE “PERCHE’ CESSINO LE ARMI E PREVALGA IL DIALOGO”;

9. MOZIONE “CONDANNA ALL’AGGRESSTONE MILITARE RUSSA AI DANNT DELL’UCRAINA’.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta 05.05.2022 alle ore 9.00. civico consesso andrà deserta per mancanza del

straordinaria di seconda convocazione il giorno 05.05.2022 alle ore 9.00.