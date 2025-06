Crotone, Leo Barberio presenta ufficialmente la sua mozione congressuale: “Ora continuiamo il cammino”

Si è svolta con grande partecipazione l’iniziativa pubblica con cui Leo Barberio, segretario provinciale uscente del Partito Democratico, ha annunciato la sua ricandidatura alla guida della Federazione PD di Crotone, presentando la mozione dal titolo “Ora continuiamo il cammino”.

Durante l’incontro, svoltosi presso il circolo Arci “Spalatori di Nuvole”, Barberio ha ripercorso con passione e determinazione il lavoro svolto negli ultimi tre anni: «Siamo partiti in una fase difficile per il nostro partito, ma abbiamo scelto di restare, di rimboccarci le maniche e di ricostruire dalle fondamenta. Oggi il Partito Democratico nella provincia di Crotone è vivo, presente e autorevole. Vogliamo continuare un percorso verso il futuro all’interno di una coalizione ampliata a tutti gli attori del centrosinistra, partitici e civici, che oggi hanno dimostrato la loro vicinanza raccogliendo il mio invito a esserci».

La mozione, che ha già raccolto l’adesione di numerosi dirigenti, iscritti e amministratori locali, propone una linea di continuità nel segno della coerenza e del radicamento, rilanciando le grandi battaglie avviate dal gruppo dirigente in questi anni: dalla battaglia di trasparenza e partecipazione sulla bonifica del SIN di Crotone, affinché nessun rifiuto pericoloso resti sul nostro territorio; il rilancio della sanità pubblica territoriale, con un piano concreto per affrontare le carenze dell’emergenza-urgenza e la mancata attuazione dei fondi PNRR per le strutture di prossimità; L’impegno contro il dimensionamento scolastico, per una scuola vicina ai territori e ai giovani; La vertenza sull’aeroporto di Crotone, simbolo della lotta per una giustizia infrastrutturale che garantisca mobilità, sviluppo e dignità a tutto il territorio ionico; Una visione chiara per un welfare territoriale inclusivo, che non dimentichi le fragilità e promuova coesione sociale.

«Non basta tornare tra la gente, bisogna restarci – ha dichiarato Barberio –. E noi abbiamo dimostrato di farlo. Tre anni fa ho trovato un partito allo sfascio che aveva dimenticato i territori. Oggi mi ripresento con l’orgoglio di vedere 19 sezioni aperte sul territorio, 19 luoghi dove i cittadini si confrontano ed esprimono le loro idee e lottano ogni giorno per la crescita dei nostri territori. Ma non è abbastanza; ora serve uno sforzo collettivo per proseguire questo percorso. Non servono trasformismi né scorciatoie, ma una comunità politica viva che abbia il coraggio di scegliere, di battersi, di credere davvero nel cambiamento».

Con la sua candidatura, Leo Barberio rilancia il progetto di un Partito Democratico radicato, partecipato, plurale, capace di essere protagonista nella costruzione di un nuovo centrosinistra unito e credibile per la provincia di Crotone.

La mozione “Ora continuiamo il cammino” sarà discussa nelle prossime settimane nelle sezioni e nei circoli PD della provincia, in vista della fase conclusiva del congresso.