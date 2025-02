Calcio: crisi Taranto, Lega Pro rinvia partita con il Crotone

La partita del girone C di Serie C Taranto-Crotone, in programma sabato alle 17.30, è stata rinviata a data da destinarsi. Lo fa sapere la Lega Pro con una nota sul proprio sito, spiegando che il presidente Matteo Marani ha deciso “sentito il parere dei componenti del consiglio direttivo”, e vista, fra le altre cose “la nota del Procuratore Federale del 26.02.2025 nella quale comunica l’intervenuta notifica alla Società Taranto F.C. 1927 dell’avviso di conclusione indagini nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C.”. Il Taranto è in crisi economica e societaria da tempo, e non ha rispettato le scadenze di alcune pagamenti. Attualmente ultimo in classifica a -6 per via di precedenti penalizzazioni, lo scorso gennaio il club era stato messo in mora da un gruppo di suoi giocatori che non percepivano lo stipendio da quattro mesi. Ora il Taranto rischia l’esclusione dal campionato, e il rinvio della partita con il Crotone sembra un segnale in questo senso.