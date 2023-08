Trovato in possesso di 300 grammi di droga: arrestato nel centro storico di Crotone

Un venticinquenne è stato arrestato dalla Polizia, a Crotone, per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di circa 300 grammi di droga. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura, impegnati nell’attività ordinaria di controllo del territorio nel centro storico, hanno notato movimenti sospetti di un soggetto, già noto alle forze dell’ordine, per cui hanno provveduto ad effettuare un controllo prima personale, e successivamente nella sua abitazione.

Nel corso della perquisizione all’interno dell’appartamento, gli agenti hanno sentito un forte odore di marjuana provenire dal bagno, ed hanno trovato, sotto la lavatrice 254 grammi di hascisc e 56 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e banconote di diverso taglio per un totale di 210 euro.