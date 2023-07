Crotone, PNRR: aggiudicati i lavori per la riqualificazione degli impianti sportivi di quartiere

Sono stati aggiudicati i lavori, a valere sul PNRR, per la riqualificazione degli impianti sportivi di quartiere.

Si tratta nello specifico del Campo di S. Francesco e la Bocciofila adiacente, l’ex campo Polizia a S. Francesco, il campo di Bernabò, la struttura geodetica di Tufolo, un Playground a Lottizzazione Venere e i due impianti di Papanice, per un totale di 1.600.000 euro.

Lo comunica l’assessore al PNRR Luca Bossi.

È un ulteriore passo nell’attuazione del PNRR che vede il comune di Crotone attivo su più fronti, da quello sportivo, all’istruzione, al digitale, alla rigenerazione urbana.

“Un progetto cardine su cui l’Amministrazione ha puntato molto soprattutto per la valenza sociale. Sono infatti interventi, tutti ubicati in zone periferiche della città, che avranno l’obiettivo di utilizzare lo Sport come elemento di inclusione sociale, basti pensare alla realizzazione di un Playground per praticare discipline come il basket all’aperto o la rifunzionalizzazione di impianti in disuso. Un ringraziamento va come sempre al personale interno, con questo sono già 6 i progetti aggiudicati in ambito PNRR e Programmi complessi, risultati che danno il senso del lavoro in corso” dichiara l’assessore Bossi.