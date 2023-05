Crotone: annullato per allerta meteo lo spettacolo di fuochi pirotecnici in occasione delle festività mariane

Le avverse condizioni meteo e quelle del mare non consentono lo svolgimento dello spettacolo dei fuochi pirotecnici in occasione del ritorno della Sacra Effige.

Le attuali condizioni climatiche metterebbero a rischio la sicurezza di operatori e spettatori.

È stata una lunga giornata cominciata già alle prime luci del mattino con il sindaco, il vice sindaco Cretella impegnati insieme ai tecnici comunali e agli operatori della ditta incaricata per cercare di trovare una soluzione.

Le alte onde investono in pieno il molo Passerella impedendo di fatto l’installazione dei fuochi in tempo utile per l’avvio dello spettacolo.

Grazie anche alla immediata disponibilità del sig. questore e di tutte le autorità coinvolte si è cercata una soluzione alternativa alla ubicazione prevista inizialmente ma la commissione tecnica, anche alla luce delle condizioni ambientali, pur dimostrando ampia sensibilità, non ha individuato altri luoghi che risultassero sicuri ed adeguati anche in considerazione del fatto che lo spettacolo previsto era tecnicamente articolato per consentire un importante effetto scenico.

Fino alle ore 15.00 si è monitorato la situazione sulla Passerella che allo stato non consente l’installazione dei fuochi che per le ragioni precedentemente evidenziate richiedono una preparazione di sei/sette ore. Il che rende impossibile l’allestimento anche nel remoto caso di miglioramento delle condizioni meteo e del mare. Resta il profondo rammarico di non poter offrire l’atteso spettacolo dei fuochi pirotecnici alla comunità.

È stato realmente fatto tutto il possibile ma resta fondamentale il rispetto della sicurezza di operatori e cittadini.

L’amministrazione ha comunque già concordato con l’affidatario un nuovo imponente spettacolo pirotecnico nell’ambito del cartellone estivo in corso di preparazione.