Pnrr: Crotone ottiene 52 milioni di euro, pronti ad essere investiti per il bene della comunità

Mentre l’amministrazione è già pronta per varare i primi cantieri del PNRR, sono stati infatti aggiudicati i lavori per la riqualificazione dello storico campo sportivo di Tufolo e della cittadella dello sport, continuano a pervenire risultati positivi rispetto alla programmazione degli interventi.

La quota di finanziamenti ottenuta dall’Ente, riveniente dalla progettazione dell’amministrazione, è infatti salita ad oltre 52.400.000 di euro di cui 29.557.000 sono stati già oggetto di sottoscrizione delle relative convenzioni.

Le ultime comunicazioni, in ordine di tempo, riguardano i progetti presentati al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che hanno visto l’idoneità delle proposte relative alla istituzione di isole ecologiche.

Proposte entrate nella graduatoria degli interventi ammissibili che tuttavia non hanno trovato, al momento copertura finanziaria da parte del Ministero.

Se da un lato si conferma la validità del team comunale, coordinato dall’assessorato, che ha presentato proposte progettuali che hanno trovato, con una percentuale vicina al 100%, l’ammissibilità dall’altro si evidenzia la preoccupazione registrata a livello nazionale del fatto che probabilmente è stata sottostimata da parte dei ministeri, in questo caso specifico del Ministero dell’Ambiente, di prevedere idonea copertura finanziaria per le proposte progettuali presentate.

Naturalmente non possiamo nascondere la preoccupazione che, almeno nel caso specifico, il lavoro che ha portato alla definizione delle proposte progettuali possa eventualmente essere vanificato, pur evidenziando la soddisfazione che il Comune di Crotone conferma la sua capacità progettuale.

Auspicando che il ministero possa rivedere nel più breve tempo possibile la quota di finanziamento in modo da coprire tutti i progetti giudicati idoneei, resta il dato generale espresso in premessa, estremamente lusinghirero, di oltre 52.000.000 milioni già ottenuti e da investire per la città e la comunità e sulla cui definizione, in termini di realizzazione degli stessi, continuiamo a lavorare con immutata intensità.