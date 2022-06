Progetto Arpacal “Non Abusiamo Del Mare”: inaugurata a Crotone la mostra con le opere realizzate dagli studenti

Curiosa e istruttiva, resterà aperta tutta l’estate (dalle 18:00 alle 20:00), presso la sede dell’ Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI), sul lungomare di Crotone, la mostra realizzata con le opere originali elaborate dagli studenti nell’ambito del Progetto di educazione ambientale “Non Abusiamo del Mare” promosso da Arpacal in partenariato con Capitaneria di Porto e Gruppo ANMI di Crotone.

All’inaugurazione, lo scorso 23 giugno, hanno preso parte, oltre al Comandante della Capitaneria di Porto, Giovanni Arcangeli, i soci ANMI- il Presidente Dott. De Caro e il Dott. Grilletta- gli studenti , tra gli altri ricordiamo quelli dell’Istituto di Strongoli, di Cirò Marina e del Liceo classico di Santa Severina con i relativi docenti. A illustrare la valenza della mostra, Emilio Cellini, dirigente biologo del Centro Regionale di Strategia Marina di Arpacal, con la biologa Laura Pirrera, i tecnici Alfredo Amoruso Francesco Megna, Tommaso Ciccopiedi e Cataldo Filippelli in servizio presso lo stesso Centro e Sonia Serra dirigente del Centro di Educazione ambientale con Rosalba Odoguardi.

Realizzati con materiale riciclato, le opere esprimono oltre alla capacità creativa dei ragazzi, la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di conoscere il patrimonio marino per preservarlo da alcuni comportamenti che provocano un impatto negativo sulla qualità delle acque costiere e sull’ecosistema, sempre più contaminato dalla presenza di microplastiche e frammenti di materiali che, non smaltiti correttamente, finiscono in mare.

La vita e la biodiversità del mare, inoltre, è un’esperienza che attraversa tutta la mostra, attraverso 5 visori 3D che animano la Stella Carlit, di 3.5 mt di raggio, che restituisce in una visione tridimensionale lo straordinario patrimonio delle aree SIC “Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Marini della Calabria” e la valenza della Posidonia oceanica, come indicatore di salute dell’ecosistema.

La mostra è inserita nel programma di eventi collaterali alla seconda edizione del Nastro Rosa Tour, regata velica nazionale che ha fatto tappa a Crotone in questi giorni.