La Cisl si congratula con il nuovo presidente della Provincia di Cosenza

«A nome della CISL di Cosenza – dichiara Sapia – rivolgo al nuovo Presidente della Provincia, Biagio Faragalli, i più sinceri auguri di buon lavoro. La guida dell’Ente provinciale rappresenta oggi una responsabilità importante in una fase in cui i territori hanno bisogno di programmazione, stabilità amministrativa e capacità di costruire percorsi condivisi».
«La Provincia – prosegue Sapia – continua a rappresentare un presidio istituzionale fondamentale per la programmazione territoriale e per il coordinamento di politiche che incidono direttamente sulla qualità della vita delle comunità locali. Per questo auspichiamo che si possa avviare un confronto costruttivo su temi decisivi come la sicurezza delle scuole, la manutenzione delle strade provinciali, il riequilibrio territoriale nell’ottica della progettazione urbana e del ripopolamento delle aree interne.»
Particolare attenzione, secondo la CISL, dovrà essere riservata anche alla contrattazione sociale nei territori, alla promozione delle pari opportunità e al rafforzamento delle politiche a sostegno delle persone più fragili, a partire dagli anziani e dai pensionati.
«Come CISL – conclude Sapia – confermiamo la nostra diponibilità al confronto e al dialogo sociale per contribuire, ciascuno nel proprio ruolo, alla crescita del territorio per le comunità della provincia di Cosenza».