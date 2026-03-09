Italia del Meridione: Federico Belvedere eletto al Consiglio provinciale di Cosenza

Insieme a Biagio Faragalli, eletto Presidente della Provincia di Cosenza, arriva anche l’importante risultato di Italia del Meridione.

Il partito porta infatti in Consiglio provinciale Federico Belvedere, consigliere comunale di Rende, eletto con 5348 voti nella lista “LISTA AD MAIORA” a sostegno di Faragalli, un risultato significativo che testimonia la crescente presenza del movimento nei principali appuntamenti politici del territorio e che premia il lavoro svolto negli anni con un radicamento costante sul territorio provinciale.

Soddisfazione è stata espressa da tutto il direttivo di Italia del Meridione. «L’elezione di Federico Belvedere al Consiglio provinciale rappresenta un risultato importante per Italia del Meridione» ha dichiarato la segreteria provinciale del partito, Annalisa Alfano.

«I 5348 voti ottenuti – ha aggiunto – confermano il radicamento del partito e il lavoro serio che stiamo portando avanti sui territori. Italia del Meridione continua a puntare su giovani amministratori preparati e brillanti, costruendo una classe dirigente qualificata capace di rappresentare al meglio le comunità locali».

Soddisfazione anche da parte del leader di Italia del Meridione, Orlandino Greco, che ha sottolineato come questo risultato rappresenti un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del movimento.

Per Greco, l’elezione di Belvedere dimostra come il lavoro politico portato avanti negli ultimi anni stia consolidando la presenza del partito nelle istituzioni, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza dei territori e dare voce alle comunità locali.

«A Federico – conclude Annalisa Alfano – vanno le più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro in Consiglio Provinciale. Per noi è motivo di particolare orgoglio poter contare su una rappresentanza così giovane e preparata in un consesso istituzionale così importante. Un ringraziamento speciale va anche ad Antonietta Leone, consigliera del comunale di Rota Greca e candidata IdM per le elezioni provinciali. Antonietta con grande spirito di servizio e senso di appartenenza, ha dato il suo contributo per il conseguimento di questo straordinario traguardo».