Noi Moderati: “Con grande soddisfazione auguriamo buon lavoro ad Andrea Mazza, nuovo coordinatore giovani della provincia di Cosenza”

Il Partito Noi Moderati annuncia con soddisfazione la nomina di Andrea Mazza a Coordinatore Provinciale dei Giovani Moderati della Provincia di Cosenza.un incarico di rilievo che rafforza l’organizzazione del partito sul territorio e testimonia l’attenzione costante verso le nuove generazioni e il loro coinvolgimento attivo nella vita politica.

La scelta di Mazza rappresenta un segnale chiaro di continuità e rinnovamento, nel solco dei valori fondanti del Partito, essenza di moderazione, responsabilità, dialogo e impegno civico. Valori che da sempre contraddistinguono l’azione politica di Noi Moderati e che il nuovo coordinatore saprà bene interpretare e promuovere con serietà e dedizione, contribuendo alla crescita di una classe dirigente giovane, preparata e radicata nel territorio.

Un sentito augurio di buon lavoro giunge dal segretario Provinciale On. Riccardo Rosa dal Commissario Cittadino Fulvio Campanaro e dal segretario regionale dei Giovani, Domenico Funari i quali esprimono piena fiducia nella capacità di Andrea Mazza di svolgere il proprio ruolo con equilibrio, competenza e spirito di servizio, rafforzando il dialogo tra istituzioni, giovani e comunità locali.

Noi Moderati conferma così il proprio impegno nel valorizzare il protagonismo giovanile, la loro voglia di fare politica come elemento essenziale per costruire un futuro fatto di concretezza orientata al bene comune, nel rispetto dei principi moderati che ne guidano l’azione a ogni livello.