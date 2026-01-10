Mercato comunale di Cassano all’Ionio, da domenica 11 gennaio si cambia percorso in via sperimentale: si terrà su via Amendola (dal Comune) e Corso Garibaldi (fino alla Banca Bper)

La Giunta comunale, su proposta del Sindaco Gianpaolo Iacobini, ha approvato lo spostamento, in via sperimentale, del mercato mensile su un nuovo percorso che parte dall’intersezione di Vico III G. Amendola con Via Amendola nei pressi del Palazzo di Città, proseguendo lungo Corso Garibaldi e fino all’intersezione con Via Vittorio Emanuele nei pressi della Banca Bpr.

Nei giorni scorsi l’Associazione Ambulanti Italiana – AAI, per il tramite dei suoi referenti, aveva portato all’attenzione dell’Amministrazione Comunale la proposta di trovare una diversa allocazione al mercato mensile di Cassano centro al fine di offrire ai cittadini servizi mercatali più efficienti e fruibili.

Una richiesta sostenuta da decine di cittadini e dai commercianti della zona anche attraverso una petizione e che ha ricevuto anche il parere positivo della Confcommercio cittadina.

Secondo l’Amministrazione comunale l’istituzione del mercato mensile in forma sperimentale permetterebbe di raggiungere molteplici obiettivi e precisamente:

migliorare il servizio per i consumatori attraverso l’accrescimento dell’offerta commerciale nell’ambito di un territorio che a causa del sisma ha subito nel corso degli anni una desertificazione demografica e commerciale; rivitalizzare di conseguenza l’economia del territorio, integrando l’offerta commerciale e contribuendo all’aumento della domanda locale; creare momenti di aggregazione tra i cittadini, sia residenti che turisti, stante la valenza di promozione turistica e commerciale riconosciuta ai mercati comunali.

Motivo per cui è stato dato mandato agli uffici Urbanistica, Suap-Commercio – Polizia Locale e Tributi di agire per quanto di loro competenza. La sperimentazione partirà già domenica 11 gennaio. Il mercato si svolgerà dalle ore 7.00 alle ore 13.00.