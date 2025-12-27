Statale 106, rotatoria al quadrivio di Sibari: avviato l’iter tecnico-amministrativo. Un primo passo per maggiore sicurezza e migliore viabilità

Dopo le recenti interlocuzioni e le sollecitazioni del Comune di Cassano all’Ionio, ANAS ha depositato l’istanza per avviare le procedure tecnico-amministrative per la realizzazione di una rotatoria tra la SS 534 e la SS 106 bis.

Sulla vicenda intervengono il Segretario Generale della UST CISL Cosenza, Michele Sapia, il Segretario di Presidio della FIT CISL Cosenza, Antonio Domanico, e il Responsabile del Territorio di Cosenza della FILCA CISL, Pasquale Costabile, che esprimono apprezzamento per l’avvio dell’iter progettuale.

«ANAS – spiegano i rappresentanti CISL – ha richiesto al Comune l’attestazione di conformità urbanistica e la documentazione necessaria in vista della prossima Conferenza di Servizi. Si tratta di un passaggio formale ma decisivo, che sblocca un progetto elaborato già negli anni passati e rimasto troppo a lungo fermo».

La CISL di Cosenza sottolinea come questo risultato maturi in un contesto segnato da recenti e tragici fatti di cronaca e da una mobilitazione diffusa di istituzioni, politica, parti sociali e mondo del lavoro.

In questo quadro, la CISL territoriale apprezza la tempestività e l’attenzione del Sindaco di Cassano all’Ionio, con il quale, anche in occasione della tappa cassanese del “Cammino della Responsabilità”, si è discusso dei temi della viabilità, della sicurezza stradale e dell’ammodernamento della Statale 106.

«L’impegno civico e l’assunzione di responsabilità verso la propria comunità vincono sempre e sono alla base di ogni cambiamento. In un tratto di strada che ha pagato un prezzo altissimo – dichiarano Sapia, Domanico e Costabile – in termini di incidenti e vite spezzate, soprattutto tra i più giovani, questo è un segnale che va nella direzione giusta, ma non può restare un intervento isolato».

La Statale 106 è infatti percorsa ogni giorno da migliaia di lavoratrici e lavoratori, studenti e cittadini ed è un’infrastruttura strategica per la mobilità, lo sviluppo economico e la crescita turistica dell’intero territorio ionico. Garantirne la sicurezza significa tutelare il diritto al lavoro e alla mobilità, creare condizioni adeguate allo sviluppo e alla valorizzazione delle potenzialità produttive e turistiche della Calabria.

La CISL ribadisce con forza che la sicurezza sulla Statale 106 deve diventare una priorità strutturale, attraverso una visione complessiva di ammodernamento e messa in sicurezza dell’intera arteria.

«Continueremo a monitorare l’evoluzione delle procedure – concludono – e a sollecitare tutti i soggetti competenti affinché si arrivi rapidamente alla realizzazione dell’opera in sicurezza e legalità e nel rispetto delle norme contrattuali. L’obiettivo resta uno solo: mai più vittime sulla Statale 106».