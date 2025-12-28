“La Casetta delle buone Azioni”: l’iniziativa del Kiwanis Club di Rende

Piazza Martin Luther King, nelle giornate del 22 e 23 dicembre, si è trasformata in un teatro di grande solidarietà.

Con “La Casetta delle buone Azioni”, il Kiwanis Club Rende ha portato in piazza un’iniziativa dall’alto valore sociale, con il patrocinio del Comune di Rende.

Al centro dell’iniziativa il sostegno al progetto “Una culla, una speranza”, service distrettuale promosso in collaborazione con UNICEF Italia, finalizzato alla raccolta di fondi per l’acquisto di culle termiche destinate ai neonati più fragili.

Strumenti essenziali, spesso decisivi, per salvare vite che iniziano il loro cammino in salita.

Sin dalla vigilia delle festività natalizie, il Club ha scelto di stare al fianco dei più piccoli, proteggendo la vita già dai primi istanti con un impegno concreto e diretto: sensibilizzare la cittadinanza spiegando, ascoltando, coinvolgendo. Senza retorica. Senza distanza.

La risposta della città non si è fatta attendere. Famiglie, cittadini, passanti incuriositi si sono fermati, hanno chiesto, si sono raccontati. E hanno donato.

A guidare il Kiwanis Club Rende è Giuliano Arabia, avvocato, da anni impegnato nella politica forense e nel sociale. Presidente dell’A.I.G.A. Cosenza e socio barelliere dell’Unitalsi sottosezione di Crotone, Arabia ha contribuito a creare un gruppo coeso, motivato, capace di lavorare in sintonia e di tradurre i valori del Club in azioni concrete.

La sua riflessione, raccolta a margine dell’iniziativa, chiarisce bene la direzione del Club: «Il nostro Club, fin dal suo insediamento, ha mostrato una forte motivazione e una particolare attenzione verso tematiche delicate e soprattutto per la tutela dei bambini e dei più fragili. Proteggere la vita sin dai primi istanti è una responsabilità che portiamo avanti con convinzione. Ogni bambino ha diritto di essere ascoltato, curato, protetto, amato. Anche durante le festività, i cittadini – rendesi e non solo – hanno dimostrato, come sempre, grande sensibilità e attenzione.»

Una partecipazione spontanea, composta, sentita. In segno di ringraziamento, il Kiwanis Club Rende ha regalato ai sostenitori un calendario e una pallina natalizia personalizzata, piccoli oggetti che raccontano una storia più grande: quella di una famiglia – il Club – che sceglie di esserci e di non voltarsi dall’altra parte.

Perché, come hanno ricordato i kiwaniani presenti in piazza, la solidarietà non è legata a una data sul calendario. Non si esaurisce con le feste. L’impegno del Club proseguirà anche nei prossimi mesi e chi vorrà contribuire potrà farlo attraverso i canali ufficiali: ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza. In un tempo in cui la fragilità rischia spesso di restare invisibile, il Kiwanis Club Rende ha fatto una scelta netta: portarla al centro, darle voce, valorizzarla, proteggerla.