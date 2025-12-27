Corigliano Rossano: convocato per lunedì 29 dicembre il Consiglio Comunale

«È fissata per lunedì 29 dicembre alle ore 17 la prima convocazione, in sessione ordinaria, del Consiglio Comunale della città di Corigliano Rossano presso la Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, al fine di discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: debiti fuori bilancio; imposta municipale propria (IMU) con approvazione delle aliquote anno 2026 e relativo prospetto; conferma aliquota addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2026, variazione al bilancio di previsione 2025/2027.

Come sempre sarò vigile affinché i lavori in Consiglio vengano condotti secondo le norme, assicurando il rispetto delle regole e la tutela dei diritti dei consiglieri tutti, in virtù del ruolo istituzionale che ricopro che mi colloca in una posizione super partes e a garanzia del dialogo.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17:30, del 30 dicembre 2025. Per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, i componenti del Consiglio che ne dovessero avere stretta e documentata necessità potranno chiedere di partecipare alla seduta in modalità telematica da remoto.

Ricordiamo che è possibile seguire la diretta streaming audio-video della seduta consiliare garantendone così la piena partecipazione».