Consiglio comunale dei giovani ospita a Palazzo dei Bruzi incontro sull’Università nello spazio ospitando il direttore del dipartimento di fisica, prof.Valentini

In occasione della Giornata Nazionale dello Spazio, il Comune di Cosenza si è affermato come crocevia di scienza, cultura e partecipazione civica ospitando un evento di alto profilo dedicato all’esplorazione spaziale e alla ricerca d’avanguardia. Su iniziativa del Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, della consigliera delegata alle relazioni con il Consiglio comunale dei giovani, Alessandra Bresciani, il Consiglio Comunale dei Giovani di Cosenza, presieduto da Salvatore Giordano, si è svolto nella Sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi l’incontro dal titolo “Unical nello Spazio: la Missione Plasma Observatory”, che ha coinvolto attivamente studenti del Liceo Scientifico “Scorza” e numerosi cittadini. L’evento si inseriva nel percorso portato avanti dal Consiglio Comunale dei Giovani volto a valorizzare il sapere scientifico come strumento di crescita collettiva, rafforzando il dialogo tra istituzioni locali, università e giovani generazioni. Protagonista dell’incontro è stato il Prof. Francesco Valentini, Direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria e Professore Ordinario di Fisica Teorica della Materia, che ha illustrato i contenuti scientifici e le prospettive della missione spaziale Plasma Observatory, progetto di rilevanza internazionale di cui è uno dei responsabili scientifici. Plasma Observatory è una proposta per una costellazione di sette satelliti dedicata allo studio avanzato della magnetosfera terrestre, una regione fondamentale per la vita sul nostro pianeta in quanto agisce come scudo naturale contro il vento solare, un flusso di particelle altamente energetiche emesse costantemente dal Sole. Nel suo intervento, il Prof. Valentini ha sottolineato come: “comprendere in profondità le dinamiche della magnetosfera è essenziale non solo per lo studio dei processi fondamentali della fisica del plasma, ma anche per proteggere la nostra “bolla” magnetica e migliorare la capacità di previsione degli effetti dell’attività solare sulla Terra”. Il progetto si trova attualmente in una fase di competizione europea con altre due proposte scientifiche di pari livello. La decisione finale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è attesa per giugno 2026 e prevede un investimento complessivo di circa 700 milioni di euro per la realizzazione e il lancio della missione. A conclusione del dibattito aperto con il pubblico, il Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani, Salvatore Giordano, ha donato al Prof. Valentini una riproduzione del sigillo cittadino quale tributo all’eccellenza scientifica del docente e direttore di dipartimento che testimonia l’impegno nella ricerca e il valore esemplare del suo lavoro per le giovani generazioni che guardano alla scienza come strumento di emancipazione e futuro. L’incontro ha rafforzato il legame virtuoso tra Università della Calabria, istituzioni cittadine e mondo giovanile, ribadendo il ruolo del Consiglio Comunale dei Giovani come attore attivo nella promozione della cultura scientifica e dell’innovazione, e confermando Cosenza come una città capace di guardare allo Spazio senza perdere il radicamento nel proprio territorio e nella partecipazione democratica.