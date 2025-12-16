Pallavolo, Rossano riparte da capolista: al Palazzetto arriva Catanzaro per il debutto nel ritorno

Neanche il tempo di celebrare lo straordinario traguardo del titolo di campione d’inverno a punteggio pieno che la Pallavolo Rossano ASD è già chiamata a rimettere il casco e stringere i denti. Domani sera, alle 19.30, le gialloblù tornano tra le mura del Palazzetto dello Sport di Viale Sant’Angelo, per inaugurare il girone di ritorno del campionato di Serie C Femminile davanti al proprio pubblico.

Avversario di turno lo Sporting Magna Graecia Catanzaro, già superato nettamente nella gara d’andata con un secco 3-0, ma guai a fidarsi dei precedenti. La classifica racconta di una formazione catanzerese affamata di punti, in piena corsa per l’ottavo posto, ultimo slot utile per agganciare la zona playoff. Un obiettivo che rende la sfida tutt’altro che scontata.

A complicare ulteriormente il quadro per le bizantine ci sono le incognite di formazione. Il tecnico Luigi Zangaro potrebbe infatti dover fare i conti con l’assenza di entrambe le palleggiatrici, una situazione che lo costringerà a rivedere assetti e soluzioni tattiche. Un banco di prova importante, che metterà alla prova la profondità e la solidità di un gruppo che finora ha dimostrato carattere, organizzazione e fame di vittorie.

Il Catanzaro arriva a Rossano con una rosa di assoluto rispetto, guidata dall’esperienza e da un mix ben calibrato di giovani talenti e atlete navigate. In regia ci sono Lucia Sica e Gaia Caliò, mentre il peso offensivo è affidato all’opposta Alessandra Zurlo. In banda qualità e dinamismo con Francesca Caliò, Federica Sestito e Nadia Scalzo, al centro centimetri ed esperienza con Scandale, Rossi, Parrilla e Negro, mentre in seconda linea garantiscono solidità Saia e Spanò.

All’andata lo Sporting Magna Graecia scese in campo con Caliò in regia, Zurlo opposta, Scandale e Parrilla al centro, Francesca Caliò e Sestito in banda, Saia libero: uno schieramento che potrebbe essere confermato anche questa sera.

Sul fronte rossanese vige il massimo riserbo: le assenze obbligheranno Zangaro a nuove alchimie, ma una certezza rimane. Per continuare a scrivere questa splendida storia servirà l’energia del pubblico, il settimo uomo in campo capace di spingere la squadra nei momenti decisivi.

Domani sera non è una partita come le altre: è l’inizio di una nuova corsa.

Appuntamento imperdibile alle 19.30 al Palazzetto di Viale Sant’Angelo. Le Libellule Bizantine chiamano, il pubblico risponda presente.