Nuova guida per la Casa Bianca Group: il Sindaco Iacobini incontra il gruppo imprenditoriale subentrante

Il Sindaco Gianpaolo Iacobini ha incontrato stamane in Comune il nuovo gruppo imprenditoriale che ha acquisito la maggioranza delle quote societarie della Casa Bianca Group.

Il sodalizio gestisce e gestirà, tra le altre cose, i cantieri nautici e i relativi uffici, le porte vinciane, le darsene e gli specchi d’acqua dei Laghi di Sibari, complesso che misura una superficie totale di 420.000 metri quadrati nei quali possono essere ospitate 2800 imbarcazioni che ne fanno la più grande e sicura base per il ricovero, la sosta e la manutenzione di imbarcazioni del Mediterraneo.

Il progetto del nuovo del nuovo gruppo imprenditoriale locale, che vanta già un importante esperienza nel mondo della navigazione da diporto e da pesca con l’azienda LIVEonBOAT, è quello di rilanciare la nautica da diporto nei Laghi di Sibari e confida nella collaborazione delle istituzioni locali e regionali. Ed è in questa direzione che si inserisce l’incontro odierno con il Sindaco Iacobini.

«Accogliamo con attenzione e spirito costruttivo – ha commentato il primo cittadino a margine dell’incontro al quale ha partecipato anche l’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Sarubbo – l’ingresso del nuovo gruppo imprenditoriale nella compagine societaria della Casa Bianca Group, realtà che gestisce servizi importanti per il nostro territorio all’interno dei Laghi di Sibari. L’Amministrazione Comunale di Cassano All’Ionio è pienamente disponibile a collaborare con i nuovi referenti, così come già avviene con l’Associazione Laghi di Sibari e la Lega Navale sezione di Sibari, nell’ottica di una gestione efficace, trasparente e orientata al miglioramento dei servizi resi ai cittadini. Siamo consapevoli della rilevanza strategica di questa transizione societaria e del ruolo che essa potrà avere sul piano occupazionale e della qualità dell’offerta. Per questo assicuriamo fin d’ora la nostra massima apertura al dialogo con l’unico obiettivo di garantire che ogni cambiamento si traduca in opportunità di crescita, innovazione e sviluppo sostenibile per l’intera costa e per l’intero tessuto imprenditoriale cassanese che investe sulla costa».