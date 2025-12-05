Cerisano Winter: un mese di magia, tradizioni e comunità

Cerisano accende l’inverno con un calendario ricchissimo di eventi pensati per tutte le età. Laboratori creativi, musica, degustazioni, cinema, iniziative culturali e momenti di comunità accompagneranno il borgo per tutto il periodo natalizio, trasformandolo in un luogo di incontro, calore e condivisione.
Un programma che unisce tradizione e innovazione, con la Casa della Cultura e Palazzo Sersale come cuori pulsanti delle attività.
Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti.
5 dicembre
“L’albero si veste di Magia”
Laboratorio creativo per bambini e ragazzi
Ore 16.30 – Casa della Cultura
11 dicembre
“Il Cerchio delle Generazioni”
Laboratorio intergenerazionale
Ore 16.30 – Palazzo Sersale
A seguire: serata conviviale
Ore 17.00 – Palazzo Sersale
13 dicembre
Gita Sociale
Visita alle Luminarie di Tropea
19 dicembre
“Numeri di buon auspicio”
Tombolata di comunità
Ore 17.00 – Palazzo Sersale
20 dicembre
“Sotto le Stelle: note e tradizioni”
Serata live con aperitivo
Ore 18.00 – Slargo San Lorenzo
20 dicembre (secondo appuntamento serale)
“Il primo brillare d’inverno”
Accensione dell’Albero di Natale
Degustazione dei tradizionali cuddruriaddri e musica dal vivo
Ore 18.00 – Piazza Zupi
21 dicembre
“Caro Babbo Natale”
Cineforum per bambini, pop corn e consegna delle letterine
Ore 16.30 – Casa della Cultura
28 dicembre
Cena Comunitaria di Natale
Ore 20.00 – Palazzo Sersale
5 gennaio
Laboratorio di Fumetto (6-15 anni)
A cura di Roberta Guzzardi, psicologa, psicoterapeuta e illustratrice
Ore 16.30 – Casa della Cultura
“Aspettando la Befana”
Letture animate per bambini
Ore 16.30 – Casa della Cultura
-Dal 3 dicembre: la Casa della Cultura diventa la Casa di Babbo Natale. Ogni lunedì e mercoledì, dalle 15:00 alle 18:00, i bambini potranno scrivere e consegnare la loro letterina a Babbo Natale in uno spazio accogliente e dedicato alla fantasia. Un appuntamento fisso che accompagnerà i più piccoli per tutto il periodo delle festività.
Un inverno che unisce. Cerisano Winter non è solo un cartellone di eventi, ma un invito a vivere il paese, a ritrovarsi, a condividere tradizioni e nuove esperienze.
Un percorso che attraversa luoghi simbolo del borgo – dalla Casa della Cultura a Palazzo Sersale, da Piazza Zupi allo Slargo San Lorenzo – e che mette al centro la comunità, i bambini, le famiglie e le radici culturali del territorio.