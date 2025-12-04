A Corigliano-Rossano serve una nuova alleanza educativa. Bruno (Fondazione Humanitas): “La nostra città non può più voltarsi dall’altra parte”

Se le nostre comunità non torneranno a guardare negli occhi i loro figli, con la consapevolezza che nessuno può educare da solo e che soltanto una vera alleanza educativa tra famiglia, scuola, istituzioni e mondo sociale può restituire dignità e futuro alle nuove generazioni, allora perderemo molto più di una generazione. Perderemo noi stessi, la nostra identità, la nostra capacità di riconoscerci come comunità che si prende cura.



NASCE LA FONDAZIONE HUMANITAS: UN NUOVO PRESIDIO DI VALORI

Sta tutta in queste parole forti, accese e valoriali di Natale Bruno, co-fondatore della nuova Fondazione Humanitas, il messaggio fondativo dell’Ente che si è presentato alla comunità nel primo evento socioculturale tenutosi lo scorso sabato (29 novembre) nell’Auditorium Alessandro Amarelli, davanti a una platea che ha superato ogni previsione.

UNA CITTÀ CHE RISPONDE ALL’APPELLO

Amministratori, professionisti, rappresentanti istituzionali e del terzo settore, famiglie e giovani, c’erano tutti al battesimo pubblico della nuova entità sociale. Il primo segnale – sottolinea il co-fondatore – che Humanitas intercetta un bisogno profondo del territorio.

LO SGUARDO SULLE NUOVE GENERAZIONI, L’URGENZA DI UNA CURA

Il focus del convegno AVRÒ CURA DEL TUO SGUARDO si è trasformato in una lectio civica collettiva. Tre voci accademiche di caratura nazionale e internazionale – la professoressa Aquilina Sergio, il luminare Pietro Grassi e l’europarlamentare e docente dell’Università di Bari Chiara Gemma – hanno scandagliato il tema della solitudine giovanile, del disagio emotivo, delle responsabilità educative di istituzioni, scuola e famiglia. È stata una lezione di speranza e resilienza che ha toccato la platea, ricevendo la Presidenza Onoraria della Fondazione Humanitas.

HUMANITAS COME AVAMPOSTO SOCIALE: NASCE UNA NUOVA VOCE PUBBLICA

Il convegno è stato aperto da un minuto di silenzio in memoria delle vittime di violenza di genere, ulteriore segnale della sensibilità valoriale che la Fondazione intende rappresentare. Dai rappresentanti istituzionali, l’europarlamentare Denis Nesci, il senatore Ernesto Rapani, il Consigliere regionale Luciana De Francesco, Francesco Filomia del Centro per l’Impiego di Corigliano – Rossano, l’assessore comunale Francesco Madeo e il Sindaco Flavio Stasi – fino ai dirigenti dei presidi istituzionali del territorio per finire ai referenti delle realtà associative, da I Figli della Luna a Fondazione Mediolanum e Basta Vittime sulla 106, l’evento ha raccolto un consenso trasversale. Questa coralità ha posto la Fondazione Humanitas come nuovo punto di riferimento per il dibattito educativo e sociale della città.

BRUNO: UNA CITTÀ CHE SI PRENDE CURA È UNA CITTÀ CHE SI ELEVA

Nel suo intervento, Natale Bruno professionista noto per le sue competenze relazionali e morali, ha richiamato i valori fondativi dell’ente: dalla dignità umana al bene comune, dalla solidarietà alla sussidiarietà. La Dichiarazione Universale dei Diritti della Persona – ribadisce – non è un manifesto etico: è una responsabilità quotidiana. Humanitas nasce per questo. Per generare cura, consapevolezza e comunità.