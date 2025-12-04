“Meglio è una piccola verità, che una grande bugia” - Fryderyk Chopin
Ancora una vittima sulle strade calabresi: muore 38enne nel Cosentino

Un uomo di 38 anni, Basilio Paletta, è morto a causa di un incidente stradale accaduto a Villapiana, in provincia di Cosenza. Paletta stava percorrendo, alla guida della propria automobile, il lungomare quando, per cause in corso d’accertamento, la vettura é finita fuori strada concludendo la sua corsa contro un albero. L’automobile, subito dopo l’incidente, ha preso fuoco. Il personale del 118 ha soccorso l’uomo e lo ha portato nell’ospedale di Trebisacce, dove Paletta é morto poco dopo il ricovero. I carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, intervenuti sul posto insieme alla polizia locale, hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

