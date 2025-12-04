Sorveglianza del territorio: altri incivili individuati e sanzionati. Franz Caruso: “Prosegue l’azione di prevenzione e bonifica per un ambiente più vivibile e decoroso”

Si sono appena conclusi nuovi e significativi interventi di bonifica sul territorio cittadino, con particolare riferimento al tratto compreso tra Sant’Ippolito e Borgo Partenope, nonché nell’area adiacente alla stazione di Vagliolise. Le operazioni, coordinate e seguite con attenzione dall’assessore al verde pubblico Pasquale Sconosciuto, hanno consentito la rimozione di ingenti quantità di rifiuti abbandonati, restituendo decoro, sicurezza e fruibilità a zone spesso soggette a comportamenti incivili.

“Grazie all’efficace sistema di videosorveglianza e alle video-trappole attive sul territorio – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – è stato possibile individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni. L’attività di monitoraggio proseguirà con costanza e rigore, perché il contrasto alle violazioni ambientali rappresenta una priorità per questa amministrazione. La tutela del decoro urbano, la sicurezza dei cittadini e il rispetto dell’ambiente non sono semplici slogan: sono impegni concreti che guidano ogni nostra azione”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato come questi interventi rappresentino solo una parte di un progetto più ampio, che mira a promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità collettiva: “Gli interventi finora realizzati, resi possibili dal lavoro congiunto dei nostri uffici e dalla collaborazione tra i diversi settori comunali, dimostrano chiaramente che non c’è più tolleranza per chi deturpa il territorio. Stiamo facendo la nostra parte con impegno e determinazione, ma la città pulita e dignitosa che vogliamo costruire necessita del contributo attivo di tutti. Il senso civico non è un optional, ma un dovere condiviso. Solo attraverso la partecipazione e la responsabilità di ogni cittadino potremo creare spazi urbani più puliti, più curati e più rispettati”.