“Ha più valore, un milione di volte, la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra” - Ernesto “Che” Guevara
HomeCalabriaCosenzaSi chiude il Primo Convegno degli RTD & ICT del Sud “Dalla...
CalabriaCosenza

Si chiude il Primo Convegno degli RTD & ICT del Sud “Dalla Calabria parte l’Italia digitale”

Con grande partecipazione e forte entusiasmo si è concluso, presso il Comune di Lattarico, il Primo Convegno degli RTD e dei Professionisti ICT del Sud Italia, un evento storico che per la prima volta ha riunito in Calabria Responsabili della Transizione al Digitale (RTD), esperti ICT, amministratori locali, docenti universitari e rappresentanti del mondo istituzionale e associativo nazionale.

L’iniziativa è stata organizzata dal Polo Digitale Calabria e dal Polo Digitale PA, con il patrocinio gratuito del Comune di Lattarico, e Assintel “Associazione Nazionale Imprese ICT”e con il supporto di AICA e CIU Unionquadri.

Un segnale forte: dalla Calabria parte l’Italia digitale.  Il convegno ha ribadito un messaggio chiaro e potente: la trasformazione digitale del Paese non può prescindere dal Sud, e proprio dalla Calabria può partire un nuovo modello di Pubblica Amministrazione moderna, efficiente e innovativa.

Nel suo intervento, Emilio De Rango, Presidente del Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA, ha sottolineato l’importanza di una rete che unisca enti, professionisti ICT, RTD e imprese del territorio per costruire un vero ecosistema digitale nazionale, basato sulla collaborazione e sulla condivisione di competenze.

“Questo convegno rappresenta un momento storico per la Calabria e per tutto il Sud Italia”, ha dichiarato Emilio De Rango, Presidente Polo Digitale Calabria / Polo Digitale PA. “Abbiamo dimostrato che mettere in rete enti, RTD, professionisti ICT e aziende locali non è solo un’idea: è un modello concreto che funziona. L’ecosistema digitale che stiamo costruendo nasce dalle esigenze reali del territorio, valorizza le persone e le competenze, e garantisce che le risorse rimangano sul nostro territorio, generando sviluppo e opportunità per le nuove generazioni. Dalla Calabria, oggi, parte l’Italia digitale.”

 

Durante la mattinata, moderata da Salvatore Belsito coordinatore regionale del Polo Digitale Calabria, si sono alternati interventi di grande spessore:

  • Antonella Blandi, Sindaco del Comune di Lattarico – Saluti istituzionali
  • Emilio De Rango, Presidente Polo Digitale Calabria Polo Digitale PA “Dalla Calabria parte l’Italia digitale: costruire insieme l’ecosistema digitale della PA
  • Giovanni Soda, Dirigente Comune di Corigliano-Rossano – Programmazione e investimenti nel digitale
  • Giuseppe Stumpo, Coordinatore area sud del Polo Digitale PA e RTD Comune di Corigliano Rossano – Aggiornamento del Piano Triennale ICT
  • Maurizio Mensi, CESE Bruxelles – Professioni dell’innovazione tra IA e cybersicurezza
  • Antonio Infantino, Coordinatore Regionale RTD Polo Digitale PA– Il ruolo del RTD nell’era dell’IA
  • Carlo Tiberti e Antonella Fancello, ICDL / AICA – Certificazioni e competenze digitali
  • Carmine Gallo, Direttore generale Polo Digitale Calabria e Presidente AICA Calabria– Opportunità per gli enti e Bando “Risorse in Comune”
  • Gabriella Ancora, CIU Unionquadri – Cinquant’anni di trasformazioni del mondo del lavoro

A chiudere i lavori il Coordinatore Nazionale del Polo Digitale PA Francesco Cannataro che ha dichiarato “La Calabria dimostra che lavorando insieme enti e professionisti possiamo guidare davvero la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione”,

Due interventi hanno riscosso particolare attenzione e sono stati riconosciuti come chiave per la declinazione pratica di competenze, lavoro e innovazione:

  • Maurizio MensiConsigliere del CESE (Comitato Economico e Sociale Europeo) per CIU Unionquadri, esperto di diritto dell’economia, privacy, cybersecurity e regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale. Ha affrontato il tema delle “professioni dell’innovazione” e la sfida delle nuove tecnologie, sottolineando come l’IA e la sicurezza informatica debbano andare di pari passo con trasparenza, competenze aggiornate e tutela dei diritti digitali.
  • Gabriella Ancora — Presidente Nazionale CIU Unionquadri: ha portato un contributo sul mondo del lavoro e delle alte professionalità, enfatizzando come la trasformazione digitale rappresenti un’opportunità non solo tecnologica ma anche professionale, per valorizzare competenze, garantire formazione continua e offrire nuove prospettive di crescita a quadri, dirigenti e professionisti. Ha ricordato il ruolo fondamentale delle associazioni nella tutela e formazione dei lavoratori dell’innovazione.

Questi due interventi, complementari e strategici, hanno connesso l’innovazione tecnologica con la necessità di governance, regolamentazione, formazione e valorizzazione del capitale umano, rendendo il convegno un punto di riferimento anche culturale e sociale, non solo tecnico.

 

 

Durante l’evento, Daniele Cannovale, Dirigente dell’azienda Guides4You Srl e partner del Polo Digitale Calabria, ha voluto omaggiare il Comune di Lattarico con il dispositivo Civiglio, “la tecnologia che trasforma i borghi in musei a cielo aperto”. Il dispositivo è stato consegnato direttamente al Sindaco di Lattarico come segno di vicinanza e come esempio concreto di come l’innovazione possa valorizzare il patrimonio culturale e turistico dei territori.

 

Un altro momento significativo del convegno è stato la consegna del tesserino di appartenenza a Benedetta De Vita, RTD del Comune di Catanzaro, che da poco è entrata a far parte della nostra community. Un gesto simbolico che conferma la crescita costante della rete dei Responsabili della Transizione al Digitale e il valore dell’adesione di nuove professionalità pronte a contribuire allo sviluppo dell’ecosistema digitale calabrese.

Di seguito i comuni calabresi che hanno formalizzato la loro adesione al Polo Digitale Calabria / PA, ricevendo targa e tesserini come simbolo di appartenenza al nuovo ecosistema digitale. I comuni che hanno aderito sono:

  • Longobardi
  • Caccuri
  • Firmo
  • Tarsia
  • Santa Sofia D’Epiro
  • San Lucido
  • Cerzeto

Questa modalità di appartenenza rappresenta un passo concreto nella costruzione di una rete di comuni impegnati nella digitalizzazione dei servizi pubblici, nella valorizzazione delle competenze locali e nella collaborazione con professionisti ICT e RTD. Dalla Calabria, così, parte un modello di innovazione digitale condivisa.

Articolo PrecedenteViolenza di genere, il Majorana di Corigliano-Rossano entra nel movimento nazionale delle avanguardie educative (Indire): polizia illustra app Youpol
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Apertura sede DSP Reggio Calabria

Premio “Welfare Oggi”, Straface: “Modello Asp Reggio buona pratica da estendere ad altre realtà della Regione”

Una sconfitta che sa di crescita: i ragazzi dell’Under 19 della Sideco Basketball Lamezia cedono, dopo un ottimo recupero, alla Pirossigeno Basket 67-56

Catanzaro: in via di regolarizzazione il servizio idrico nelle zone Fortuna e Verghello

Violenza di genere, il Majorana di Corigliano-Rossano entra nel movimento nazionale delle avanguardie educative (Indire): polizia illustra app Youpol

Avviso Pubblico: “Condanniamo l’escalation di violenza contro i simboli delle istituzioni”

A Reggio Calabria la presentazione del libro “Giustizia e Umanità” di Bruna Siviglia e Cristina Cortese

Caffè memoria, a Vakarici confronto su salute mentale e benessere: sabato 29 evento promosso da Lions Arberia con esperti

Amministratori nel mirino: solidarietà sindaco Labonia e amministrazione Pietrapaola ad assessore Cariati Cicciù

ECOtur promuove la Riviera dei Cedri alla Bitesp di Venezia

Belvedere Marittimo: ecobox negli uffici comunali per una raccolta dei rifiuti più efficace

Nasce il Circolo “Legambiente Riviera dei Gigli”

Saracena (Cs), la Pinacoteca Andrea Alfano diventa più inclusiva con mappe tattili e libro in Braille

Rende (Cs), scontro sulla pianificazione urbana: la Federazione Riformista replica al M5S

Molotov contro il Comune di Gioia Tauro, la sindaca Scacella scrive al ministro Piantedosi: “Clima intollerabile, lo Stato ci sia vicino”

Ciacco: “L’indifferenza ferisce più della violenza: Cosenza ritrovi il coraggio dell’inclusione”

Inclusione e dignità: Polistena riflette sul futuro del lavoro

Libertà e futuro del giornalismo, a “Con-fronti” Pinotti esorta i giovani a “resistere e collaborare nella ricerca e nel racconto della verità”

Catanzaro, riaperto alla circolazione fino a domenica sera tratto cantiere Viale dei Normanni

La presidente Succurro incontra gli studenti del Liceo Scorza: premiato il progetto “ArduExoPlanet”

A Reggio la conferenza Internazionale “Voci dell’Est e del Caucaso”: protagonisti gli scrittori Marina Vasilyuk e Oleksandr Balabko

Giannetta (FI): “Noi al governo per risolvere i problemi, unico a prendere in giro i calabresi è Tridico”

Processo per maltrattamento e uccisione di animali contro l’Università Magna Graecia di Catanzaro: l’OIPA presenta la costituzione di parte civile

Basket, la Dierre ospita Marsala in cerca conferme

Vigilanza privata, Filacams Cgil Calabria: licenziata la piattaforma di rinnovo del CCNL

Giannetta (FI): “Calabria ha tutte le potenzialità per diventare leader nel settore olivicolo”

Reggio, due nuovi spettacoli in arrivo al CineTeatro Odeon

Dilexi te: all’Unical la Lectio dell’Arcivescovo Giancarlo M. Bregantini 

Partito Socialista:” Senza Pnrr per la Calabria sarà un disastro ma FdI e Lega esultano”

Enzo Bruno (Tridico Presidente): “Il modello Occhiuto è crollato: la sanità calabrese è un fallimento certificato da Agenas”

Catanzaro, istituito senso unico su Piazza Serravale con direzione Corso Mazzini-via Italia

La Camera di Commercio presenta il rapporto “L’economia delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia 2024-2025”. Ad arricchire lo studio un focus speciale sul...

Tridico: “Lo Svimez conferma quanto sottolineato in Consiglio regionale, la Calabria è in regressione2

“Artisti in corsia”, presentata l’ottava edizione: solidarietà, spettacolo e umanizzazione delle cure il 13 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro

Circolo PD T. Giordano Villa San Giovanni: “Il Ponte di Salvini e le leggi violate”

“Il tuo spazio di cura”: pubblicato l’avviso per l’assistenza domiciliare nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale con capofila Caulonia

‘Connessioni Mediterranee’, Falcomatà: “L’Europa sia in grado di sviluppare una visione industriale per il Mezzogiorno”

Catanzaro, chiusura temporanea di Viale dei Normanni: l’isola ecologica mobile è attiva da oggi su Viale dei Bizantini (“curva del gas”)

Delegazione UNARMA in visita alla Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria

Catanzaro, guasto acqua zona Fortuna: presente autobotte in via Forni

LNDC Animal Protection chiede di costituirsi parte civile nel maxi-processo di Catanzaro: maltrattamenti, uccisioni di animali e violazioni sistematiche della normativa sulla sperimentazione

Caro materiali, in Calabria a rischio 657 cantieri per 1.555 milioni di euro: l’allarme di Ance

Sguardi a Sud: al Teatro Comunale di Mendicino due appuntamenti imperdibili il 29 e 30 novembre

Stelle di Natale AIL 2025: insieme illuminiamo la speranza

Catanzaro, lavori ponte Fiumarella: nella prossima settimana parziale chiusura tratto lungomare il 3 e 5 dicembre

Riapre nella versione “Polis” l’ufficio postale di Cittanova

MusicAMA Calabria, Cin Ci Là emoziona e trionfa a Lamezia Terme

Attentato a Francesco Cicciù: la consigliere regionale di Casa Riformista-Italia Viva, Filomena Greco, esprime la sua “ferma condanna per l’episodio e piena solidarietà all’assessore...

Prefettura di Vibo Valentia: sottoscritto protocollo prevenzione amministrativa antimafia settore turistico alberghiero e della ristorazione

Cassano, Garofalo: “Servizio di radiologia al poliambulatorio non funzionante per mancanza personale”

Alla Prefettura di Vibo Valentia una riunione della Conferenza Permanente

Villa San Giovanni, attività consiliari: replica al gruppo consiliare di Forza Italia

La Pro Loco di Cropani in prima linea contro il bullismo: “Studenti parlate sempre con le vostre mamme, papà, fratelli, sorelle, amici, parenti, docenti...

Mostra “Buratto, Fili, Bastoni”: il Castello Aragonese di Reggio Calabria saluta la sua magia

Corigliano-Rossano, i consiglieri comunali Sapia e Sciarrotta: “TIS, troppa confusione, la Giunta regionale chiarisca subito”

A Lamezia Terme nasce il Polo scientifico CNR nel cuore del centro storico di Sambiase

Sanità, Richichi: “Un accordo per negarla ai calabresi”

Reggio Calabria: la Leonida Edizioni organizza la conferenza internazionale “X Edizione Xenia Book Fair – Stagione Invernale – Voci dell’Est e del Caucaso”

Catanzaro: Consiglio comunale convocato anche la prossima settimana

Cyberbullismo e bullismo: confronto e prevenzione all’istituto comprensivo di Castrolibero

Poste Italiane: in provincia di Reggio Calabria da lunedì in pagamento le pensioni e tredicesima mensilità

Reggio Calabria, Onda Orange Talk: Loredana Delfino e Giada Sorrento danno il via alla rassegna con il cohousing

Coldiretti Calabria: Premio Adriano Olivetti a Fattoria della Piana e Filiera Madeo. La Calabria vince con le Donne di Coldiretti

Catanzaro-Virtus Entella: la Zona Giallorossa per il 29 novembre 2025

Serie C, Cosenza e Crotone: al via le votazioni per il C Gold Award

“Stupor Mundi – Tracce contemporanee”: mostra diffusa e passeggiata culturale a Cosenza

Cna Calabria al Forum Italia- Arabia Saudita: “Concrete possibilità di crescita per le aziende calabresi”

Notre Dame De Paris, il colossal dei record di Riccardo Cocciante sarà al Palacalafiore di Reggio dal 7 al 9 maggio 2026

Cirillo: “Auditorium Consiglio Regionale tornerà a essere luogo centrale”

Nel carcere di Castrovillari la proiezione del film “In viaggio con lei”

Surprising Calabria: già oltre 50 cantine al press tour

Catanzaro: isola pedonale su Corso Mazzini sabato 29 novembre

Il “Cammino della Responsabilità” fa tappa a Scalea: grande partecipazione e attenzione ai temi del territorio

Dierre, Filippo Marcianò: “Aspettative alte, questa squadra può fare molto di più”

Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese, l’iniziativa dell’I.I.S. “Einaudi – Alvaro” di Palmi

Caos treni: il Movimento 5 Stelle presenta interrogazione in Regione

“Lampetra”: la Corte di appello riforma la sentenza di primo grado: assolto Cannizzaro, riqualificazioni e pene ridotte per tutti gli imputati

“Tony Pagoda” di Paolo Sorrentino domenica al Teatro del Grillo di Soverato

Lamezia Terme: l’Esercito promuove la donazione degli organi

Offerte Black Friday 2025: Barceló impenna le offerte degli hotel fino al 55% di sconto

Report Agenas, il Pd Calabria attacca Occhiuto: “Bocciata di nuovo la Regione, urgente riorganizzare l’emergenza-urgenza e la prevenzione”

Saracena: il convento dei cappuccini diventa patrimonio della comunità

Parchi Marini: Montuoro all’apertura della sede operativa di Belmonte Calabro

DISCORSI D’ARTE: un dialogo contemporaneo tra creatività e tecnica. Domenica 30 novembre ore 19.00 al Circolo ARCI SAMARCANDA

“Assoluto Quotidiano”: l’eredità artistica di Alessandro Loschiavo. A Palazzo Nieddu l’omaggio al grande designer di origine locrese scomparso a Roma nei mesi scorsi

La mostra dedicata a Carlo Acutis a Trebisacce coinvolge attivamente gli studenti, i quali hanno l’opportunità di partecipare a visite guidate dedicate

Galassi: “A Rende l’ictus si previene: l’iniziativa civica di Galassi coinvolge cittadini e giovani”

Ranuccio (Pd): “Assestamento di bilancio nasce da pesanti osservazioni Corte dei Conti”

Reggio, controlli al Rione Marconi: giovane con 500 grammi di marijuana arrestato

Concluso il cineforum rivolto alle scuole che ha visto coinvolte alcune classi dell’ISS “Vittorio Emanuele II- Bruno Chimirri” e del Polo Liceale “L. Siciliani...

Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative dell’“Einaudi-Alvaro” di Palmi

Siti non AAMS: rischi reali, vantaggi e tutele

“Fuori Campo 5”: terza tappa ad Aiello Calabro

Scienza e Fede: dibattito del Rotary club di Catanzaro

Siderno ospiterà la Coppa Italia di Sitting Volley: il grande sport inclusivo approda in Calabria

Sanità, Succurro: “Avanzo di bilancio destinato alla spesa sanitaria, preciso segnale della Regione”

Inclusione e futuro: l’impegno dell’UICI al centro dell’evento di Polistena

Laboratorio di pittura per bambini e adulti il 7 dicembre a Villa Rendano

Falcomatà: “E’ ora di finirla con l’imbroglio dei Tis, finite le risorse triennali la responsabilità ricadrà solo sui Comuni”

Catanzaro: disservizi idrici nelle zone Fortuna e Verghello

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook